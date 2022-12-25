Губернатор Моор раскрыл детали мега-проекта тюменских властей

Губернатор Моор: межвузовский кампус в Тюмени станет инновационным открытым пространством

26 декабря 2022 в 18:19 Размер текста - 17 +

Губернатор Александр Моор рассказал о том, что ждет студентов и гостей будущего кампуса Фото: Денис Моргунов © URA.RU Губернатор Александр Моор рассказал о наполнении межвузовского студенческого кампуса, который на деньги от государственных и частных инвестиций построят в Тюменской области. Информация опубликована в telegram-канале главы региона. «Когда межвузовский кампус появится, не только у тюменских ребят и девчат, но и у наших соседей с Ямала и ХМАО появится возможность не просто получать образование. В кампусе будут комфортные места для проживания, места для занятий спортом и свободного времяпрепровождения. Там будет технопарк и отдельная инновационная среда», — рассказал губернатор Александр Моор. Он также добавил, что кампус не будет замкнутым пространством. Помимо студентов и преподавателей, в нем смогут проводить время как жители Тюмени, так и туристы. Ранее URA.RU писало, что строительство межвузовского кампуса было решено перенести в новое место. Изначально его планировали построить на левом берегу Туры, против чего высказались жители района старой Зареки. После губернатор Александр Моор объявил об изменении проекта в связи с необходимостью экономии бюджета. Вскоре выделение денег на строительство одобрили федеральные власти, утвердив систему государственно-частного финансирования.

Губернатор Александр Моор рассказал о наполнении межвузовского студенческого кампуса, который на деньги от государственных и частных инвестиций построят в Тюменской области. Информация опубликована в telegram-канале главы региона. «Когда межвузовский кампус появится, не только у тюменских ребят и девчат, но и у наших соседей с Ямала и ХМАО появится возможность не просто получать образование. В кампусе будут комфортные места для проживания, места для занятий спортом и свободного времяпрепровождения. Там будет технопарк и отдельная инновационная среда», — рассказал губернатор Александр Моор. Он также добавил, что кампус не будет замкнутым пространством. Помимо студентов и преподавателей, в нем смогут проводить время как жители Тюмени, так и туристы. Ранее URA.RU писало, что строительство межвузовского кампуса было решено перенести в новое место. Изначально его планировали построить на левом берегу Туры, против чего высказались жители района старой Зареки. После губернатор Александр Моор объявил об изменении проекта в связи с необходимостью экономии бюджета. Вскоре выделение денег на строительство одобрили федеральные власти, утвердив систему государственно-частного финансирования.