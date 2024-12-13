Силовики задержали двух тюменецев, напавших с ножом на продавцов магазина

Силовики задержали двух тюменцев, совершивших вооруженный налет на магазин. Одного удалось найти в городе, другого поймали в Екатеринбурге, где тот скрывался. Об этом сообщили в МВД Медиа.
«Сотрудники уголовного розыска, проведя ряд оперативно-розыскных мероприятий, установили местонахождение одного из налетчиков и задержали его. Им оказался гражданин 1988 года рождения. В ходе дальнейшего разбирательства полицейские установили, что второй подозреваемый после нападения скрылся в Екатеринбурге», — сообщили в МВД Медиа.
Злоумышленник оказался 2000 года рождения, ранее он был судим. Похищенные средства — 10 000 рублей он успел потратить на личные нужды.
В настоящий момент один из фигурантов задержан, второму избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Выяснение обстоятельства происшествия выясняются.
Налет на магазин сети «СветлоеТемное» был совершен вечером 6 декабря. Мужчина, вооруженный ножом, ворвался в помещение и начал угрожать продавцу. Инцидент попал на камеры.
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