Силовики задержали двух тюменецев, напавших с ножом на продавцов магазина

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Налет на магазин совершили вечером 6 декабря
Налет на магазин совершили вечером 6 декабря Фото:

Силовики задержали двух тюменцев, совершивших вооруженный налет на магазин. Одного удалось найти в городе, другого поймали в Екатеринбурге, где тот скрывался. Об этом сообщили в МВД Медиа.

«Сотрудники уголовного розыска, проведя ряд оперативно-розыскных мероприятий, установили местонахождение одного из налетчиков и задержали его. Им оказался гражданин 1988 года рождения. В ходе дальнейшего разбирательства полицейские установили, что второй подозреваемый после нападения скрылся в Екатеринбурге», — сообщили в МВД Медиа.

Злоумышленник оказался 2000 года рождения, ранее он был судим. Похищенные средства — 10 000 рублей он успел потратить на личные нужды.

В настоящий момент один из фигурантов задержан, второму избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Выяснение обстоятельства происшествия выясняются.

Налет на магазин сети «СветлоеТемное» был совершен вечером 6 декабря. Мужчина, вооруженный ножом, ворвался в помещение и начал угрожать продавцу. Инцидент попал на камеры. 

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Силовики задержали двух тюменцев, совершивших вооруженный налет на магазин. Одного удалось найти в городе, другого поймали в Екатеринбурге, где тот скрывался. Об этом сообщили в МВД Медиа. «Сотрудники уголовного розыска, проведя ряд оперативно-розыскных мероприятий, установили местонахождение одного из налетчиков и задержали его. Им оказался гражданин 1988 года рождения. В ходе дальнейшего разбирательства полицейские установили, что второй подозреваемый после нападения скрылся в Екатеринбурге», — сообщили в МВД Медиа. Злоумышленник оказался 2000 года рождения, ранее он был судим. Похищенные средства — 10 000 рублей он успел потратить на личные нужды. В настоящий момент один из фигурантов задержан, второму избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Выяснение обстоятельства происшествия выясняются. Налет на магазин сети «СветлоеТемное» был совершен вечером 6 декабря. Мужчина, вооруженный ножом, ворвался в помещение и начал угрожать продавцу. Инцидент попал на камеры. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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