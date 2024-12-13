Трассу между Екатеринбургом и Тюменью полностью перекрыли из-за массового ДТП

В результате аварии есть пострадавшие (архивное фото)
На 75-м километре трассы Р-351 Екатеринбург — Тюмень утром 13 декабря полностью перекрыли движение из-за аварии с пятью автомобилями. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».
«Предварительно, в результате ДТП пострадали два человека. Более подробная информация уточняется», — пояснили дорожники.
Корреспондент агентства обратился за комментарием в Госавтоинспекцию. Ответ будет опубликован, как только поступит.
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