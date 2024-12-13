Трассу между Екатеринбургом и Тюменью полностью перекрыли из-за массового ДТП

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ДТП возле дома № 86 на проспекте Космонавтов. Екатеринбург, чп, дтп, происшествие, авария
В результате аварии есть пострадавшие (архивное фото) Фото:

На 75-м километре трассы Р-351 Екатеринбург — Тюмень утром 13 декабря полностью перекрыли движение из-за аварии с пятью автомобилями. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».

«Предварительно, в результате ДТП пострадали два человека. Более подробная информация уточняется», — пояснили дорожники.

Корреспондент агентства обратился за комментарием в Госавтоинспекцию. Ответ будет опубликован, как только поступит.

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На 75-м километре трассы Р-351 Екатеринбург — Тюмень утром 13 декабря полностью перекрыли движение из-за аварии с пятью автомобилями. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор». «Предварительно, в результате ДТП пострадали два человека. Более подробная информация уточняется», — пояснили дорожники. Корреспондент агентства обратился за комментарием в Госавтоинспекцию. Ответ будет опубликован, как только поступит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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