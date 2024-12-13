Тюмень завалит снегом

Непрерывный снегопад в Тюмени начнется с 16 декабря
В Тюмени ожидается шестидневный снегопад. Такой прогноз опубликован на сайте Gismeteo.
«Тюмень, 16 декабря. Температура воздуха днем составит -9 градусов, ночью опустится до -16. Снег», — такой прогноз указан на сервисе. С этого дня и начнется снегопад.
Осадки закончатся 21 декабря. Минимальная температура в эти дни опустится до -16 градусов. Максимально воздух прогреется до -1.
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