Тюмень завалит снегом

В Тюмени ожидается шестидневный снегопад
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Непрерывный снегопад в Тюмени начнется с 16 декабря
Непрерывный снегопад в Тюмени начнется с 16 декабря Фото:

В Тюмени ожидается шестидневный снегопад. Такой прогноз опубликован на сайте Gismeteo.

«Тюмень, 16 декабря. Температура воздуха днем составит -9 градусов, ночью опустится до -16. Снег», — такой прогноз указан на сервисе. С этого дня и начнется снегопад.

Осадки закончатся 21 декабря. Минимальная температура в эти дни опустится до -16 градусов. Максимально воздух прогреется до -1.

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В Тюмени ожидается шестидневный снегопад. Такой прогноз опубликован на сайте Gismeteo. «Тюмень, 16 декабря. Температура воздуха днем составит -9 градусов, ночью опустится до -16. Снег», — такой прогноз указан на сервисе. С этого дня и начнется снегопад. Осадки закончатся 21 декабря. Минимальная температура в эти дни опустится до -16 градусов. Максимально воздух прогреется до -1.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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