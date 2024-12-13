Из Тюмени запустят новый автобус в ХМАО

Из Тюмени с 16 декабря начнет ездить автобус до города Советский (ХМАО). Об этом сообщили в главном управлении строительства Тюменской области (ГУС).
«С 16 декабря года начинает движение межобластной маршрут №8853 „Тюмень АВ — г. Советский (Молокозавод)“, с отправлением из тюменского автовокзала в 17:50. Автобус будет ходить ежедневно с заездом в Нягань», — сообщили в ГУС.
Ранее агентство писало о том, что в Тюмени и расшили количество авиарейсов в ХМАО. Так с января начнут летать прямые регулярные самолеты в Советский и Когалым.
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