В Тюмени понизится температура и начнется поземок

В Тюмени ожидается умеренный поземок
В Тюмени 14 декабря температура воздуха опустится до -10 градусов. Холод будет сопровождать умеренный поземок, сообщили синоптики Обь-Иртышского УГМС.
«В Тюмени днем и ночью 14 декабря температура наружного воздуха будет варьироваться в пределах от -7 до -10 градусов. Ожидается слабый или умеренный поземок», — написано на сайте.
Скорость ветра на протяжении суток составит 3-5 метров в секунду. Влажность воздуха поднимется до 84%. Ожидается переменная облачность и небольшой снег.
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