13 декабря 2024

В Тюмени понизится температура и начнется поземок

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В Тюмени ожидается умеренный поземок
В Тюмени ожидается умеренный поземок Фото:

В Тюмени 14 декабря температура воздуха опустится до -10 градусов. Холод будет сопровождать умеренный поземок, сообщили синоптики Обь-Иртышского УГМС.

«В Тюмени днем и ночью 14 декабря температура наружного воздуха будет варьироваться в пределах от -7 до -10 градусов. Ожидается слабый или умеренный поземок», — написано на сайте.

Скорость ветра на протяжении суток составит 3-5 метров в секунду. Влажность воздуха поднимется до 84%. Ожидается переменная облачность и небольшой снег.

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В Тюмени 14 декабря температура воздуха опустится до -10 градусов. Холод будет сопровождать умеренный поземок, сообщили синоптики Обь-Иртышского УГМС. «В Тюмени днем и ночью 14 декабря температура наружного воздуха будет варьироваться в пределах от -7 до -10 градусов. Ожидается слабый или умеренный поземок», — написано на сайте. Скорость ветра на протяжении суток составит 3-5 метров в секунду. Влажность воздуха поднимется до 84%. Ожидается переменная облачность и небольшой снег.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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