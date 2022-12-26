В ЯНАО силовики предлагают детям в соцсетях стать полицейскими

27 декабря 2022 в 14:17 Размер текста - 17 +

Будущим полицейским гарантируют перспективу служебного роста и стабильное денежное довольствие Фото: Владимир Андреев © URA.RU Представители правоохранительных органов предлагают школьникам из Лабытнанги (ЯНАО) поступить в университеты МВД и стать сотрудниками полиции. Детям гарантируют перспективу служебного роста и стабильное денежное довольствие, говорится в объявлениях, размещенных в соцсетях. «ОМВД России по городу Лабытнанги приглашает выпускников 11-х классов школ города для поступления в высшие учебные заведения системы МВД России на очную форму обучения. Все курсанты находятся на полном государственном обеспечении, гарантированное трудоустройство по специальности после окончания ВУЗа», — говорится в сообщении. Будущим полицейским обещают два отпуска в год. Также говорится о выплате оклада по должности, званию и надбавку за выслугу лет. Ранее сообщалось, что полицейских из ЯНАО переманивали на службу в ХМАО. В Нефтеюганске ямальцам гарантируют социальную защиту и перспективу в карьерном росте.

Представители правоохранительных органов предлагают школьникам из Лабытнанги (ЯНАО) поступить в университеты МВД и стать сотрудниками полиции. Детям гарантируют перспективу служебного роста и стабильное денежное довольствие, говорится в объявлениях, размещенных в соцсетях. «ОМВД России по городу Лабытнанги приглашает выпускников 11-х классов школ города для поступления в высшие учебные заведения системы МВД России на очную форму обучения. Все курсанты находятся на полном государственном обеспечении, гарантированное трудоустройство по специальности после окончания ВУЗа», — говорится в сообщении. Будущим полицейским обещают два отпуска в год. Также говорится о выплате оклада по должности, званию и надбавку за выслугу лет. Ранее сообщалось, что полицейских из ЯНАО переманивали на службу в ХМАО. В Нефтеюганске ямальцам гарантируют социальную защиту и перспективу в карьерном росте.