26 декабря 2022
25 декабря 2022

В ЯНАО силовики предлагают детям в соцсетях стать полицейскими

© Служба новостей «URA.RU»
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Ситуация возле ОВД Химок, во время суда над оппозиционером. Москва, полиция, полицейский, полицейское оцепление
Будущим полицейским гарантируют перспективу служебного роста и стабильное денежное довольствие Фото:

Представители правоохранительных органов предлагают школьникам из Лабытнанги (ЯНАО) поступить в университеты МВД и стать сотрудниками полиции. Детям гарантируют перспективу служебного роста и стабильное денежное довольствие, говорится в объявлениях, размещенных в соцсетях.

«ОМВД России по городу Лабытнанги приглашает выпускников 11-х классов школ города для поступления в высшие учебные заведения системы МВД России на очную форму обучения. Все курсанты находятся на полном государственном обеспечении, гарантированное трудоустройство по специальности после окончания ВУЗа», — говорится в сообщении.

Будущим полицейским обещают два отпуска в год. Также говорится о выплате оклада по должности, званию и надбавку за выслугу лет.

Ранее сообщалось, что полицейских из ЯНАО переманивали на службу в ХМАО. В Нефтеюганске ямальцам гарантируют социальную защиту и перспективу в карьерном росте.

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Представители правоохранительных органов предлагают школьникам из Лабытнанги (ЯНАО) поступить в университеты МВД и стать сотрудниками полиции. Детям гарантируют перспективу служебного роста и стабильное денежное довольствие, говорится в объявлениях, размещенных в соцсетях. «ОМВД России по городу Лабытнанги приглашает выпускников 11-х классов школ города для поступления в высшие учебные заведения системы МВД России на очную форму обучения. Все курсанты находятся на полном государственном обеспечении, гарантированное трудоустройство по специальности после окончания ВУЗа», — говорится в сообщении. Будущим полицейским обещают два отпуска в год. Также говорится о выплате оклада по должности, званию и надбавку за выслугу лет. Ранее сообщалось, что полицейских из ЯНАО переманивали на службу в ХМАО. В Нефтеюганске ямальцам гарантируют социальную защиту и перспективу в карьерном росте.
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