Полицейских из ЯНАО переманивают работать в ХМАО

15 ноября 2022 в 12:32 Размер текста - 17 +

Полицейским обещают социальную защиту и перспективу в карьерном росте Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сотрудников правоохранительных органов из ЯНАО переманивают на работу в ХМАО. Предложение о трудоустройстве размещают в местных группах в соцсети «ВКонтакте». «Уважаемые коллеги и будущие коллеги! Отдел МВД России по г. Нефтеюганску ХМАО-Югры приглашает Вас рассмотреть вопрос о переводе, оформлении для прохождения службы в ОМВД России по г. Нефтеюганску на должности младшего и среднего начальствующего состава», — говорится в сообщении. Полицейским предлагают работу в подразделении уголовного розыска, отделе по контролю за оборотом наркотиков, патрульно-постовую службу полиции, участковых уполномоченных полиции, дорожно-патрульной службы, следственного отдела и отдела дознания. Будущим коллегам гарантируют социальную защиту и перспективу в карьерном росте. Также правоохранителям обещают оплачиваемый отпуск 55 дней. Бесплатное обучение в российских университетах МВД и другое. Ранее сообщалось, что в Тарко-Сале массово набирают полицейских. Сержантскому составу предлагали зарплату от 35 до 60 тысяч рублей, а офицерскому от 60 до 95 тысяч рублей.

Сотрудников правоохранительных органов из ЯНАО переманивают на работу в ХМАО. Предложение о трудоустройстве размещают в местных группах в соцсети «ВКонтакте». «Уважаемые коллеги и будущие коллеги! Отдел МВД России по г. Нефтеюганску ХМАО-Югры приглашает Вас рассмотреть вопрос о переводе, оформлении для прохождения службы в ОМВД России по г. Нефтеюганску на должности младшего и среднего начальствующего состава», — говорится в сообщении. Полицейским предлагают работу в подразделении уголовного розыска, отделе по контролю за оборотом наркотиков, патрульно-постовую службу полиции, участковых уполномоченных полиции, дорожно-патрульной службы, следственного отдела и отдела дознания. Будущим коллегам гарантируют социальную защиту и перспективу в карьерном росте. Также правоохранителям обещают оплачиваемый отпуск 55 дней. Бесплатное обучение в российских университетах МВД и другое. Ранее сообщалось, что в Тарко-Сале массово набирают полицейских. Сержантскому составу предлагали зарплату от 35 до 60 тысяч рублей, а офицерскому от 60 до 95 тысяч рублей.