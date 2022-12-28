Мэрию города в ЯНАО прокуратура заставила устранить разлив нефтепродуктов у больницы

Администрацию города Лабытнанги (ЯНАО) и противотуберкулезный диспансер обязали устранить разлив нефтепродуктов на земельном участке. Об этом сообщается на сайте окружной прокуратуры.
«Лабытнангский городской суд рассмотрел исковое заявление прокурора города Лабытнанги к ГБУЗ „Ямало-Ненецкий противотуберкулезный диспансер“ и Администрации Лабытнанги о возложении обязанности провести рекультивацию земельного участка по улице Гагарина в поселке Харп», — говорится в сообщении. Суд удовлетворил заявление.
Отмечается, что загрязнения были обнаружены весной текущего года. Ранее меры по предостережению горожан от вреда здоровью проведены небыли. Территория также не была очищена.
Ранее URA.RU рассказывало, что предприятие «Самотлорнефтехимпром» в Муравленко нефть сливает прямо за забор. По словам очевидцев, на действия предприятия никто вимания не обращал, прокуратурой города проводится проверка по факту произошедшего инцидента.
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