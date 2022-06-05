05 июня 2022
04 июня 2022

В ЯНАО предприятие уличили в разливе нефтепродуктов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Рабочая поездка Дмитрия Кобылкина в Норильск. Норильск, катастрофа, аварийные работы, экология, разлив нефти, экологическая катастрофа
Жители Муравленко обнаружили нефтяной ручей на базе одного из предприятий Фото:

Жители города Муравленко рассказали о том, что на улице Лесной нефть сливали прямо за забор предприятия. Такая информация появилась в группе «ВКонтакте».

«На Лесной бывшая база СНПХ (предприятие „Самотлорнефтехимпром“ — прим. ред.) нефть сливают за забор, всем по барабану», — написали в группе «Муравленко Online». При этом по информации мэрии Муравленко, арендатор участка последствия разлива уже устранил.

В администрации города объяснили, что речь идет о загрязнении территории нефтяным шламом. В пресс-службе прокуратуры ЯНАО также рассказали, что по факту инцидента проводится проверка.

Ранее URA.RU сообщало о том, что в ЯНАО мародеры воруют металлолом с дачных кооперативов и устраивают свалку в центре города. Разобрать мусор уже согласились волонтеры.

Разлив нефтепродуктов заметили жители Муравленко
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Участок после устранения проблемы
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Жители города Муравленко рассказали о том, что на улице Лесной нефть сливали прямо за забор предприятия. Такая информация появилась в группе «ВКонтакте». «На Лесной бывшая база СНПХ (предприятие „Самотлорнефтехимпром“ — прим. ред.) нефть сливают за забор, всем по барабану», — написали в группе «Муравленко Online». При этом по информации мэрии Муравленко, арендатор участка последствия разлива уже устранил. В администрации города объяснили, что речь идет о загрязнении территории нефтяным шламом. В пресс-службе прокуратуры ЯНАО также рассказали, что по факту инцидента проводится проверка. Ранее URA.RU сообщало о том, что в ЯНАО мародеры воруют металлолом с дачных кооперативов и устраивают свалку в центре города. Разобрать мусор уже согласились волонтеры. .
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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