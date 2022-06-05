Жители города Муравленко рассказали о том, что на улице Лесной нефть сливали прямо за забор предприятия. Такая информация появилась в группе «ВКонтакте».
«На Лесной бывшая база СНПХ (предприятие „Самотлорнефтехимпром“ — прим. ред.) нефть сливают за забор, всем по барабану», — написали в группе «Муравленко Online». При этом по информации мэрии Муравленко, арендатор участка последствия разлива уже устранил.
В администрации города объяснили, что речь идет о загрязнении территории нефтяным шламом. В пресс-службе прокуратуры ЯНАО также рассказали, что по факту инцидента проводится проверка.
Ранее URA.RU сообщало о том, что в ЯНАО мародеры воруют металлолом с дачных кооперативов и устраивают свалку в центре города. Разобрать мусор уже согласились волонтеры.
Жители города Муравленко рассказали о том, что на улице Лесной нефть сливали прямо за забор предприятия. Такая информация появилась в группе «ВКонтакте». «На Лесной бывшая база СНПХ (предприятие „Самотлорнефтехимпром“ — прим. ред.) нефть сливают за забор, всем по барабану», — написали в группе «Муравленко Online». При этом по информации мэрии Муравленко, арендатор участка последствия разлива уже устранил. В администрации города объяснили, что речь идет о загрязнении территории нефтяным шламом. В пресс-службе прокуратуры ЯНАО также рассказали, что по факту инцидента проводится проверка. Ранее URA.RU сообщало о том, что в ЯНАО мародеры воруют металлолом с дачных кооперативов и устраивают свалку в центре города. Разобрать мусор уже согласились волонтеры. .