Курганский губернатор призвал отказаться от корпоративов

29 декабря 2022 в 22:55 Размер текста - 17 +

Вадим Шумков считает, что корпоративный дух укрепляется не совместными застольями, а поддержкой тех, кому сейчас сложнее Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Курганской области Вадим Шумков призвал отказаться от новогодних корпоративов. Об этом глава Зауралья написал в своем официальном телеграм-канале. «Я не ханжа и нормально отношусь к коллективным мероприятиям перед праздниками. Вместе с тем уверен, что сегодня корпоративный дух укрепляется не воспоминанием, кто намедни в чьей тарелке салата уснул, перепивши, или пересмотром скабрезных роликов про своих коллег. Он укрепляется пониманием общности и единства в помощи и поддержке тех, кому сейчас сложнее», — написал глава региона. Шумков сообщил своим подписчикам, что несколько последних лет средства, которые могли бы пойти на корпоративы, руководство области направляет на приобретение подарков тем детям, которым сейчас нелегко. А перед самим праздником просто собираемся на встречу, обсуждая итоги года уходящего и планы на год предстоящий. Практически в областном правительстве проходит то же рабочее совещание, что и в обычные дни, только с чаем и тортом. Курганский губернатор сослался также на мнение сенатора Сергей Муратова, который предложил ему средствами, подготовленными предприятиями для новогодних корпоративов, оплатить праздники для детей мобилизованных. Шумков назвал это решение правильным и поблагодарил всех, кто его понимает и поддерживает. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор Курганской области Вадим Шумков призвал отказаться от новогодних корпоративов. Об этом глава Зауралья написал в своем официальном телеграм-канале. «Я не ханжа и нормально отношусь к коллективным мероприятиям перед праздниками. Вместе с тем уверен, что сегодня корпоративный дух укрепляется не воспоминанием, кто намедни в чьей тарелке салата уснул, перепивши, или пересмотром скабрезных роликов про своих коллег. Он укрепляется пониманием общности и единства в помощи и поддержке тех, кому сейчас сложнее», — написал глава региона. Шумков сообщил своим подписчикам, что несколько последних лет средства, которые могли бы пойти на корпоративы, руководство области направляет на приобретение подарков тем детям, которым сейчас нелегко. А перед самим праздником просто собираемся на встречу, обсуждая итоги года уходящего и планы на год предстоящий. Практически в областном правительстве проходит то же рабочее совещание, что и в обычные дни, только с чаем и тортом. Курганский губернатор сослался также на мнение сенатора Сергей Муратова, который предложил ему средствами, подготовленными предприятиями для новогодних корпоративов, оплатить праздники для детей мобилизованных. Шумков назвал это решение правильным и поблагодарил всех, кто его понимает и поддерживает.