28 декабря 2022

Курганский губернатор призвал отказаться от корпоративов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Соглашение о сотрудничестве в сфере развития внутреннего туризма заключили Челябинская, Курганская и Тюменская области. Челябинск , шумков вадим
Вадим Шумков считает, что корпоративный дух укрепляется не совместными застольями, а поддержкой тех, кому сейчас сложнее Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков призвал отказаться от новогодних корпоративов. Об этом глава Зауралья написал в своем официальном телеграм-канале.

«Я не ханжа и нормально отношусь к коллективным мероприятиям перед праздниками. Вместе с тем уверен, что сегодня корпоративный дух укрепляется не воспоминанием, кто намедни в чьей тарелке салата уснул, перепивши, или пересмотром скабрезных роликов про своих коллег. Он укрепляется пониманием общности и единства в помощи и поддержке тех, кому сейчас сложнее», — написал глава региона.

Шумков сообщил своим подписчикам, что несколько последних лет средства, которые могли бы пойти на корпоративы, руководство области направляет на приобретение подарков тем детям, которым сейчас нелегко. А перед самим праздником просто собираемся на встречу, обсуждая итоги года уходящего и планы на год предстоящий. Практически в областном правительстве проходит то же рабочее совещание, что и в обычные дни, только с чаем и тортом.

Курганский губернатор сослался также на мнение сенатора Сергей Муратова, который предложил ему средствами, подготовленными предприятиями для новогодних корпоративов, оплатить праздники для детей мобилизованных. Шумков назвал это решение правильным и поблагодарил всех, кто его понимает и поддерживает.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Тысячи курганцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Курганистан».

Губернатор Курганской области Вадим Шумков призвал отказаться от новогодних корпоративов. Об этом глава Зауралья написал в своем официальном телеграм-канале. «Я не ханжа и нормально отношусь к коллективным мероприятиям перед праздниками. Вместе с тем уверен, что сегодня корпоративный дух укрепляется не воспоминанием, кто намедни в чьей тарелке салата уснул, перепивши, или пересмотром скабрезных роликов про своих коллег. Он укрепляется пониманием общности и единства в помощи и поддержке тех, кому сейчас сложнее», — написал глава региона. Шумков сообщил своим подписчикам, что несколько последних лет средства, которые могли бы пойти на корпоративы, руководство области направляет на приобретение подарков тем детям, которым сейчас нелегко. А перед самим праздником просто собираемся на встречу, обсуждая итоги года уходящего и планы на год предстоящий. Практически в областном правительстве проходит то же рабочее совещание, что и в обычные дни, только с чаем и тортом. Курганский губернатор сослался также на мнение сенатора Сергей Муратова, который предложил ему средствами, подготовленными предприятиями для новогодних корпоративов, оплатить праздники для детей мобилизованных. Шумков назвал это решение правильным и поблагодарил всех, кто его понимает и поддерживает.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...