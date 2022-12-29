У главы МЧС Курганской области спустя год появился первый заместитель

Сергей Коровин занял новую должность 30 декабря Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах

В Главном управлении МЧС России по Курганской области назначили первого заместителя начальника. Им стал Сергей Коровин. Об этом URA.RU 30 декабря сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Курганской области. Должность первого заместителя в ведомстве пустовала год.

«С сегодняшнего дня назначен первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по Курганской области полковник внутренней службы Сергей Васильевич Коровин. Должность заместителя начальника ГУ МЧС России по Курганской области по Государственной противопожарной службе пока вакантна», — рассказали в пресс-службе.

Ранее Коровин был замначальника ГУ МЧС по Курганской области по Государственной противопожарной службе. Эту должность он занимал с июня 2021 года. До этого Коровин возглавлял в регионе седьмой пожарно-спасательный отряд. Предыдущим первым заместителем начальника ГУ МЧС был Валерий Земляных, который в конце 2021 года ушел на пенсию.