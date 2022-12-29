Курганские чиновники будут в командировках плавать на паромах

Курганское правительство опубликовало новый приказ о командировках сотрудников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотрудники департамента экономического развития Курганской области в служебных командировках могут передвигаться на паромных переправах. Порядок служебных командировок и возмещение расходов прописаны в соответствующем приказе ведомства. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Расходы работников к месту командирования и обратно, проезду из одного населенного пункта в другой <…> воздушным, железнодорожным, водным и автомобильным транспортом возмещаются по фактическим затратам, но не выше стоимости проезда: <…> водным транспортом — в каюте V группы морского судна, в каюте II категории речного судна, в каюте I судна паромной переправы», — говорится в опубликованном документе. Летать сотрудники ведомства в командировки должны в экономклассе.

Также в документе указано, что за командировоки в Донецкую и Луганскую Народные Республики, Запорожскую и Херсонскую области чиновники получат зарплату в двойном размере. Суточные составят 8480 рублей.

Ранее URA.RU писало, что курганским чиновникам в двойном размере оплатят командировки на новые территории России. Также в правительстве Курганской области приняли решение о служебных командировках в Донецкую и Луганскую народные республики, Херсонскую и Запорожскую области и возмещении расходов на эти цели сотрудникам департамента информационной и внутренней политики.