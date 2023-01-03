03 января 2023
02 января 2023

Президент России назначил нового судью в Курганской области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Судебный процесс по уголовному делу Илья Рожкова. Курган, судебное заседание, судья, суд, судебный процесс, документы к заседанию
В Сафакулевском округе назначили нового судью Фото:

Президент России Владимир Путин назначил Ларису Демидову на должность судьи Сафакулевского районного суда в Курганской области. Указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правой информации.

«Указ президента Российской Федерации от 04.01.2023 № 1 „О назначении судей федеральных судов и представителях президента в квалификационных коллегиях судей субъектов Российской Федерации“ <…>. Назначить в районных судах: <…> в Курганской области судьей Сафакулевского районного суда Демидову Ларису Сергеевну», — говорится в опубликованном документе.

Ранее URA.RU писало, что в начале декабря 2022 года Владимир Самсонов и Людмила Щекина указом президента Российской Федерации Владимира Путина были назначены на должности судей Курганского арбитражного суда. Также в прошлом месяце президент России назначил Андрея Роота на должность председателя Курганского областного суда.

Тысячи курганцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Курганистан».

Президент России Владимир Путин назначил Ларису Демидову на должность судьи Сафакулевского районного суда в Курганской области. Указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правой информации. «Указ президента Российской Федерации от 04.01.2023 № 1 „О назначении судей федеральных судов и представителях президента в квалификационных коллегиях судей субъектов Российской Федерации“ <…>. Назначить в районных судах: <…> в Курганской области судьей Сафакулевского районного суда Демидову Ларису Сергеевну», — говорится в опубликованном документе. Ранее URA.RU писало, что в начале декабря 2022 года Владимир Самсонов и Людмила Щекина указом президента Российской Федерации Владимира Путина были назначены на должности судей Курганского арбитражного суда. Также в прошлом месяце президент России назначил Андрея Роота на должность председателя Курганского областного суда.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...