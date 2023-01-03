Президент России назначил нового судью в Курганской области

Президент России Владимир Путин назначил Ларису Демидову на должность судьи Сафакулевского районного суда в Курганской области. Указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правой информации.
«Указ президента Российской Федерации от 04.01.2023 № 1 „О назначении судей федеральных судов и представителях президента в квалификационных коллегиях судей субъектов Российской Федерации“ <…>. Назначить в районных судах: <…> в Курганской области судьей Сафакулевского районного суда Демидову Ларису Сергеевну», — говорится в опубликованном документе.
Ранее URA.RU писало, что в начале декабря 2022 года Владимир Самсонов и Людмила Щекина указом президента Российской Федерации Владимира Путина были назначены на должности судей Курганского арбитражного суда. Также в прошлом месяце президент России назначил Андрея Роота на должность председателя Курганского областного суда.
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