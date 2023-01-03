03 января 2023
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01 января 2023

В Тюменском аэропорту отменили прямой рейс в Таджикистан

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Рощино. Тюмень, аэропорт, рощино
Прямой рейс из тюменского аэропорта в Таджикистан отменен Фото:

Рейс Тюмень-Худжанд (Таджикистан) из тюменского аэропорта Рощино отменен. Об этом сообщается на сайте аэропорта.

«Рейс Тюмень-Худжанд авиакомпании Ямал, запланированный на 5 января 2023 года на 21:30», — сообщили в аэропорту. Агентство направило запрос в пресс-службу Рощино с целью выяснить причины отмены рейса.

Ранее URA.RU сообщало, как тюменцы не могли попасть домой из Москвы из-за отмены рейса. Причиной послужила сильная метель.

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Рейс Тюмень-Худжанд (Таджикистан) из тюменского аэропорта Рощино отменен. Об этом сообщается на сайте аэропорта. «Рейс Тюмень-Худжанд авиакомпании Ямал, запланированный на 5 января 2023 года на 21:30», — сообщили в аэропорту. Агентство направило запрос в пресс-службу Рощино с целью выяснить причины отмены рейса. Ранее URA.RU сообщало, как тюменцы не могли попасть домой из Москвы из-за отмены рейса. Причиной послужила сильная метель.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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