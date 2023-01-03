В Тюменском аэропорту отменили прямой рейс в Таджикистан

Прямой рейс из тюменского аэропорта в Таджикистан отменен
Рейс Тюмень-Худжанд (Таджикистан) из тюменского аэропорта Рощино отменен. Об этом сообщается на сайте аэропорта.
«Рейс Тюмень-Худжанд авиакомпании Ямал, запланированный на 5 января 2023 года на 21:30», — сообщили в аэропорту. Агентство направило запрос в пресс-службу Рощино с целью выяснить причины отмены рейса.
Ранее URA.RU сообщало, как тюменцы не могли попасть домой из Москвы из-за отмены рейса. Причиной послужила сильная метель.
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