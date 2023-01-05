Тюменцы устроили «битву» у регистратуры поликлиники

Конфликты у регистратуры тюменской поликлиники №8 возникают регулярно Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В очереди в регистратуру тюменской поликлиники №8 возник конфликт, почти перешедший в драку. Об этом с места событий рассказал журналист URA.RU. Ожесточенная перепалка между пациентами возникла за час до открытия больницы.

«Конфликты каждый раз, когда мы приходим. Огромные очереди, даже с электронными талончиками сидеть приходится по два-три часа, и еще постоянно отбиваться от пенсионеров, которые пытаются без очереди пролезть в регистратуру и к врачам», — рассказал URA.RU один из посетителей.

В праздничные дни больница работает с 9 часов утра. Конфликт начался часом раньше. Несколько человек, которые, по их словам, пришли первыми, пытались забаррикадировать двери в поликлинику, чтобы никто не прошел раньше них. За 20 минут до открытия учреждения возникла громкая перепалка с оскорблениями.

«Я встала раньше всех, пришла первой, почему я должна кому-то свое место уступать? Вчера тоже в очереди к терапевту стоял молодой человек, закрыть больничный, доказывал, что врач сказал прийти без очереди. Мы его не пропустили», — говорит одна из участниц конфликта.

В Тюменском департаменте здравоохранения ситуацию пока не прокомментировали. URA.RU направило в ведомство запрос, ответ ожидается. Известно, что поликлиника №8 обслуживает самое большое количество пациентов в Тюмени. Причиной долгих очередей может быть дефицит медицинских кадров, о котором ранее рассказало агентство.