07 января 2023
06 января 2023

В ЯНАО возобновил работу один из зимников

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. ЯНАО , зима, трасса, зимник
По зимнику Лабытнанги-Мужи-Азовы-Теги возобновлено движение транспорта Фото:

В ЯНАО разрешили движение автотранспорта до 30 тонн по зимнику Лабытнанги-Мужи-Азовы-Теги. Об этом сообщает telegram-канал «Дороги и транспорт Ямала».

«8 января в 18.00 открывается движение для полноприводных ТС общей массой до 30 тонн по зимнику Лабытнанги-Мужи-Азовы-Теги», — сообщается в Telegram. Остальные зимние автодороги временно закрыты.

Ранее URA.RU рассказало, что в ХМАО и ЯНАО из-за мороза закрыты все зимники и ледовые переправы. Службы округа просят автомобилистов воздержаться от дальних поездок.

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В ЯНАО разрешили движение автотранспорта до 30 тонн по зимнику Лабытнанги-Мужи-Азовы-Теги. Об этом сообщает telegram-канал «Дороги и транспорт Ямала». «8 января в 18.00 открывается движение для полноприводных ТС общей массой до 30 тонн по зимнику Лабытнанги-Мужи-Азовы-Теги», — сообщается в Telegram. Остальные зимние автодороги временно закрыты. Ранее URA.RU рассказало, что в ХМАО и ЯНАО из-за мороза закрыты все зимники и ледовые переправы. Службы округа просят автомобилистов воздержаться от дальних поездок.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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