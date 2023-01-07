В ЯНАО возобновил работу один из зимников

По зимнику Лабытнанги-Мужи-Азовы-Теги возобновлено движение транспорта
В ЯНАО разрешили движение автотранспорта до 30 тонн по зимнику Лабытнанги-Мужи-Азовы-Теги. Об этом сообщает telegram-канал «Дороги и транспорт Ямала».
«8 января в 18.00 открывается движение для полноприводных ТС общей массой до 30 тонн по зимнику Лабытнанги-Мужи-Азовы-Теги», — сообщается в Telegram. Остальные зимние автодороги временно закрыты.
Ранее URA.RU рассказало, что в ХМАО и ЯНАО из-за мороза закрыты все зимники и ледовые переправы. Службы округа просят автомобилистов воздержаться от дальних поездок.
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