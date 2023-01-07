В ЯНАО возобновил работу один из зимников

08 января 2023 в 19:21 Размер текста - 17 +

По зимнику Лабытнанги-Мужи-Азовы-Теги возобновлено движение транспорта Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU В ЯНАО разрешили движение автотранспорта до 30 тонн по зимнику Лабытнанги-Мужи-Азовы-Теги. Об этом сообщает telegram-канал «Дороги и транспорт Ямала». «8 января в 18.00 открывается движение для полноприводных ТС общей массой до 30 тонн по зимнику Лабытнанги-Мужи-Азовы-Теги», — сообщается в Telegram. Остальные зимние автодороги временно закрыты. Ранее URA.RU рассказало, что в ХМАО и ЯНАО из-за мороза закрыты все зимники и ледовые переправы. Службы округа просят автомобилистов воздержаться от дальних поездок.

В ЯНАО разрешили движение автотранспорта до 30 тонн по зимнику Лабытнанги-Мужи-Азовы-Теги. Об этом сообщает telegram-канал «Дороги и транспорт Ямала». «8 января в 18.00 открывается движение для полноприводных ТС общей массой до 30 тонн по зимнику Лабытнанги-Мужи-Азовы-Теги», — сообщается в Telegram. Остальные зимние автодороги временно закрыты. Ранее URA.RU рассказало, что в ХМАО и ЯНАО из-за мороза закрыты все зимники и ледовые переправы. Службы округа просят автомобилистов воздержаться от дальних поездок.