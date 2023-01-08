08 января 2023

Тюменских школьников не смогут прокормить из-за сокращения персонала

Школам Тюмени грозит острая нехватка персонала в столовых
© Служба новостей «URA.RU»
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Рейд Роспотребнадзора в школьной столовой. Магнитогорск, продукты, лимоны, еда, школьная столовая, повар, приготовление еды
Тюменских школьников не смогут прокормить из-за нехватки поваров Фото:

Школьные столовые Тюменской области находятся на грани острого кадрового голода. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к комбинату школьного питания «Центральный».

«Работать в школьных столовых почти нет желающих. В первую очередь из-за денег, конечно. В среднем повар или мойщик посуды получают по 20 тыс. рублей. Сегодня много работодателей среди частников, предлагающих более высокую зарплату и почти равное количество обязанностей. Люди идут туда», — рассказал собеседник агентства.

По словам источника, достаточное количество желающих набирается на должность столовского бригадира. «У бригадиров есть хороший негласный бонус. Они, как правило, имеют возможность забрать десятки килограммов еды и продуктов домой. Тут контроля нет почти никакого. Зарплата выше на несколько тысяч. Поэтому здесь желающие есть», — сообщил инсайдер.

По информации онлайн-сервиса hh.ru, зарплата сотрудника школьной столовой в Тюмени варьируется от 18 до 30 тыс. рублей. Зарплата повара частной столовой варьируется от 30 до 50 тыс. рублей.

Агентство направило запрос в комбинат. Ответ на него ожидается.

Ранее URA.RU сообщало о рейтинге лучших школьных столовых России. Тюменская область — в аутсайдерах.

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Школьные столовые Тюменской области находятся на грани острого кадрового голода. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к комбинату школьного питания «Центральный». «Работать в школьных столовых почти нет желающих. В первую очередь из-за денег, конечно. В среднем повар или мойщик посуды получают по 20 тыс. рублей. Сегодня много работодателей среди частников, предлагающих более высокую зарплату и почти равное количество обязанностей. Люди идут туда», — рассказал собеседник агентства. По словам источника, достаточное количество желающих набирается на должность столовского бригадира. «У бригадиров есть хороший негласный бонус. Они, как правило, имеют возможность забрать десятки килограммов еды и продуктов домой. Тут контроля нет почти никакого. Зарплата выше на несколько тысяч. Поэтому здесь желающие есть», — сообщил инсайдер. По информации онлайн-сервиса hh.ru, зарплата сотрудника школьной столовой в Тюмени варьируется от 18 до 30 тыс. рублей. Зарплата повара частной столовой варьируется от 30 до 50 тыс. рублей. Агентство направило запрос в комбинат. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU сообщало о рейтинге лучших школьных столовых России. Тюменская область — в аутсайдерах.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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