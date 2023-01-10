Рейс из Баку в Тюмень задерживается на два часа

Пассажиры из Баку прилетят в Тюмень на два часа позже
Пассажиры борта «ЮТэйр», следующего из Баку в Тюмень, прилетят в областную столицу с двухчасовой задержкой. Такие данные представлены на онлайн-табло аэропорта Рощино.
«Рейс UT 750, Баку — Тюмень. Прибытие по расписанию — 16:00, расчетное время — 17:55», — указано на онлайн-табло.
Ситуация с бортом грозит тюменцам и задержкой вылета из областной столицы в Баку. По расписанию обратный рейс UT 749 должен состояться в 18:00. URA.RU направило запрос в пресс-службу авиакомпании.
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