10 января 2023

Рейс из Баку в Тюмень задерживается на два часа

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Рощино. Тюмень, аэропорт, рощино, человек с сумкой
Пассажиры из Баку прилетят в Тюмень на два часа позже Фото:

Пассажиры борта «ЮТэйр», следующего из Баку в Тюмень, прилетят в областную столицу с двухчасовой задержкой. Такие данные представлены на онлайн-табло аэропорта Рощино.

«Рейс UT 750, Баку — Тюмень. Прибытие по расписанию — 16:00, расчетное время — 17:55», — указано на онлайн-табло.

Ситуация с бортом грозит тюменцам и задержкой вылета из областной столицы в Баку. По расписанию обратный рейс UT 749 должен состояться в 18:00. URA.RU направило запрос в пресс-службу авиакомпании.

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Пассажиры борта «ЮТэйр», следующего из Баку в Тюмень, прилетят в областную столицу с двухчасовой задержкой. Такие данные представлены на онлайн-табло аэропорта Рощино. «Рейс UT 750, Баку — Тюмень. Прибытие по расписанию — 16:00, расчетное время — 17:55», — указано на онлайн-табло. Ситуация с бортом грозит тюменцам и задержкой вылета из областной столицы в Баку. По расписанию обратный рейс UT 749 должен состояться в 18:00. URA.RU направило запрос в пресс-службу авиакомпании.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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