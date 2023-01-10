Ростех установил в курганском аэропорту спецустройство

В аэропорту установили новый радиолокатор Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Представители госкорпорации Ростех установили в аэропорту Кургана новый радиолокатор, который поможет увеличить безопасность авиаполетов. Данная информация размещена на сайте компании.

«Холдинг „Росэлектроника“ Госкорпорации Ростех оборудовал аэропорт в Кургане новым радиолокатором АОРЛ-1АC, оснащенным современной элементной базой. Он позволяет значительно расширить площадь контролируемого воздушного пространства и увеличить безопасность авиаполетов в регионе», — указано на сайте.

Сотрудники компании заменили радиолокатор, который работал в аэропорту более 25 лет. У нового устройства, по сравнению со старым радиолокатором, в два раза больше дальность обнаружения самолетов по первичному каналу и в три раза — по вторичному. В первому случае определяют местонахождение самолета, а во втором другие данные связанные с судном.

Новый радиолокатор установили сотрудники челябинского радиозавода «Полет», который входит в «Росэлектронику». «Необходимость оснащения аэродромной базы современным радиолокационным оборудованием назрела в связи с модернизацией инфраструктуры аэропорта», — рассказал генеральный директор ЧРЗ «Полет» Александр Нестеров.

Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков рассказал, что на первом этаже аэропорта Кургана завершаются ремонтные работы, а второй уже сделан. Он добавил, что осталось провести ремонт привокзальной платформы и парковки.