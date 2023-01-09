Шумков поделился фото обновленного аэропорта Кургана

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Аэропорт. Авиакомпания nordstar. Курган, касса, багаж, сумки, отпуск, авиабилеты, пассажиры, отъезд, приезд, убыль населения
В аэропорте Кургана закончили ремонт на втором этаже Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков рассказал о ходе ремонта аэропорта. Об этом он написал в своем telegram-канале и опубликовал фотографии обновленного здания.

«Аэропорт Кургана. Второй этаж сделан. Завершаются работы и по первому этажу. Получается красиво. Останется ремонт привокзальной платформы и парковки», — написал Шумков.

Обновление аэропорта Кургана начались в 2020 году. В феврале 2021 года аэропорт показали полпреду президента России в УрФО Владимиру Якушеву. Также сообщалось, что глава региона рассказал, по каким причинам перестали летать самолеты из Курган в ЯНАО и обратно. По его словам, полеты были приостановлены из-за слабой нагрузки рейсов.

Шумков показал, как выглядит обновленный аэропорт Кургана
Фото:

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков рассказал о ходе ремонта аэропорта. Об этом он написал в своем telegram-канале и опубликовал фотографии обновленного здания. «Аэропорт Кургана. Второй этаж сделан. Завершаются работы и по первому этажу. Получается красиво. Останется ремонт привокзальной платформы и парковки», — написал Шумков. Обновление аэропорта Кургана начались в 2020 году. В феврале 2021 года аэропорт показали полпреду президента России в УрФО Владимиру Якушеву. Также сообщалось, что глава региона рассказал, по каким причинам перестали летать самолеты из Курган в ЯНАО и обратно. По его словам, полеты были приостановлены из-за слабой нагрузки рейсов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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