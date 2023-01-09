Шумков поделился фото обновленного аэропорта Кургана

В аэропорте Кургана закончили ремонт на втором этаже Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков рассказал о ходе ремонта аэропорта. Об этом он написал в своем telegram-канале и опубликовал фотографии обновленного здания.

«Аэропорт Кургана. Второй этаж сделан. Завершаются работы и по первому этажу. Получается красиво. Останется ремонт привокзальной платформы и парковки», — написал Шумков.

Обновление аэропорта Кургана начались в 2020 году. В феврале 2021 года аэропорт показали полпреду президента России в УрФО Владимиру Якушеву. Также сообщалось, что глава региона рассказал, по каким причинам перестали летать самолеты из Курган в ЯНАО и обратно. По его словам, полеты были приостановлены из-за слабой нагрузки рейсов.