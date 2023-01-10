В тюменских больницах появились огромные очереди

11 января 2023 в 17:33 Размер текста - 17 +

В больницах Тюмени стало больше пациентов с признаками ОРВИ Фото: Николай Бастриков © URA.RU В больницах и поликлиниках Тюмени появились огромные очереди из пациентов с признаками ОРВИ и гриппа. Об этом URA.RU сообщили горожане, обратившиеся в редакцию. «На днях почувствовал себя неважно и пошел в поликлинику по месту жительства, чтобы оформить больничный лист. Я прикреплен к пятой. Зашел и ужаснулся: очереди просто огромные. Очень много людей с простудными заболеваниями. Чтобы попасть к врачу, пришлось просидеть в очереди несколько часов. Насколько я знаю, та же ситуация сложилась в поликлинике №3. Моя сестра туда также пошла с признаками ОРВИ и там тоже было много пациентов», — сообщил один из жителей Тюмени в разговоре с URA.RU. В региональном департаменте здравоохранения агентству сообщили о том, что в городских больницах и поликлиниках Тюмени действительно стало больше пациентов с признаками простудных заболеваний. «В связи с обострением сезонной заболеваемости ОРВИ в отдельные дни недели отмечается значительный рост обращаемости пациентов за медицинской помощью. Наибольшая обращаемость традиционно регистрируется каждый понедельник в первой половине дня. Просим пациентов принимать в расчет это обстоятельство при планировании посещения поликлиники», — рассказали там URA.RU.

В больницах и поликлиниках Тюмени появились огромные очереди из пациентов с признаками ОРВИ и гриппа. Об этом URA.RU сообщили горожане, обратившиеся в редакцию. «На днях почувствовал себя неважно и пошел в поликлинику по месту жительства, чтобы оформить больничный лист. Я прикреплен к пятой. Зашел и ужаснулся: очереди просто огромные. Очень много людей с простудными заболеваниями. Чтобы попасть к врачу, пришлось просидеть в очереди несколько часов. Насколько я знаю, та же ситуация сложилась в поликлинике №3. Моя сестра туда также пошла с признаками ОРВИ и там тоже было много пациентов», — сообщил один из жителей Тюмени в разговоре с URA.RU. В региональном департаменте здравоохранения агентству сообщили о том, что в городских больницах и поликлиниках Тюмени действительно стало больше пациентов с признаками простудных заболеваний. «В связи с обострением сезонной заболеваемости ОРВИ в отдельные дни недели отмечается значительный рост обращаемости пациентов за медицинской помощью. Наибольшая обращаемость традиционно регистрируется каждый понедельник в первой половине дня. Просим пациентов принимать в расчет это обстоятельство при планировании посещения поликлиники», — рассказали там URA.RU.