Заммэра в Тюменской области обвинили в сексуальных домогательствах

Замглавы Ишима якобы приставал к сотруднице местного спорткомплекса Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Замглавы Ишима по социальным вопросам Бориса Долженко обвинили в сексуальных домогательствах. О скандале в своей группе в соцсети «ВКонтакте» написал ишимский активист Владимир Воронин. Чиновник якобы приставал к сотруднице местного спорткомплекса.

«Перед самым Новым 2023 годом заместитель по социальным вопросам Долженко Б.Г. в своей индивидуальной душевой спорткомплекса „Локомотив“ совершил агрессивный поступок сексуального характера в отношении женщины, дежурившей на reception. Той удалось отбиться от атаки чиновника и выскочить в коридор, что подтверждается записью камеры, контролирующей коридор и дверь раздевалки», — сообщил Воронин, призвав мэра Ишима Федора Шишкина уволить заместителя.

В администрации города инцидент отрицают. «Заявления от якобы потерпевшего лица в правоохранительные органы не поступало. Ситуация очень похожа на поклеп и подрыв авторитета должностного лица», — ответили URA.RU в мэрии.

Ранее Долженко уже попадал в скандальные ситуации. В 2021 году URA.RU писало, что его проверяла прокуратура. Чиновник попал в скандал с организацией поездки детей на губернаторскую елку, на которую без оснований отправили сына местного бизнесмена.