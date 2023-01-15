Власти ЯНАО добавили полномочий агропромышленному департаменту

Департаменту агропромышленного комплекса ЯНАО передали полномочия дирекции по развитию сельских территорий, которую ликвидировали. Об этом сообщается в документах на сайте правительства региона.
«В связи с ликвидацией государственного казенного учреждения автономного округа „Дирекция по развитию сельских территорий“ департамент агропромышленного комплекса автономного округа наделяется полномочием по определению центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров на территории автономного округа», — говорится в документе. Дирекцию по развитию сельских территорий ликвидировали в сентябре 2022 года.
Ранее URA.RU сообщало, что власти ликвидируют дирекцию по развитию сельских территорий. Работники ведомства перешли в департамент агропромышленного комплекса ЯНАО.
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Департаменту агропромышленного комплекса ЯНАО передали полномочия дирекции по развитию сельских территорий, которую ликвидировали. Об этом сообщается в документах на сайте правительства региона. «В связи с ликвидацией государственного казенного учреждения автономного округа „Дирекция по развитию сельских территорий“ департамент агропромышленного комплекса автономного округа наделяется полномочием по определению центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров на территории автономного округа», — говорится в документе. Дирекцию по развитию сельских территорий ликвидировали в сентябре 2022 года. Ранее URA.RU сообщало, что власти ликвидируют дирекцию по развитию сельских территорий. Работники ведомства перешли в департамент агропромышленного комплекса ЯНАО.