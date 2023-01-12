Власти объяснили, почему жители города ЯНАО вынуждены пользоваться привозной водой

Жителей микрорайона Обский города Лабытнанги (ЯНАО) перевели на привозную воду из-за запаха краски, который появился в связи с капитальным ремонтом резервуара. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации города.
«В мкр. Обской продолжаются работы по восстановлению водоснабжения. Причина ясна: запах воды в резервуаре дала краска, ведется работа с подрядчиком, который выполнял капремонт емкости. Проблемный резервуар перекрыт незамедлительно, накануне вечером, как только появились первые сообщения о запахе», — уточнили там.
В мэрии добавили, что вода подается из двух других резервуаров. Жителям города, детсаду и школе доставляют питьевую воду. Специалисты ведут отбор проб воды, показатели по цветности в норме, по запаху близки к норме. Одновременно продолжаются работы по промывке трубопроводов.
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Жителей микрорайона Обский города Лабытнанги (ЯНАО) перевели на привозную воду из-за запаха краски, который появился в связи с капитальным ремонтом резервуара. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации города. «В мкр. Обской продолжаются работы по восстановлению водоснабжения. Причина ясна: запах воды в резервуаре дала краска, ведется работа с подрядчиком, который выполнял капремонт емкости. Проблемный резервуар перекрыт незамедлительно, накануне вечером, как только появились первые сообщения о запахе», — уточнили там. В мэрии добавили, что вода подается из двух других резервуаров. Жителям города, детсаду и школе доставляют питьевую воду. Специалисты ведут отбор проб воды, показатели по цветности в норме, по запаху близки к норме. Одновременно продолжаются работы по промывке трубопроводов. Ранее сообщалось, что жителям района города Лабытнанги доставляют воду. Тогда местный житель пожаловался, что вода пахнет соляркой.