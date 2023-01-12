Власти объяснили, почему жители города ЯНАО вынуждены пользоваться привозной водой

Жителей Обского микрорайона перевели на привозную воду из-за запаха краски в резервуаре

Жителям города, детсаду и школе доставляют питьевую воду, сообщили в мэрии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жителей микрорайона Обский города Лабытнанги (ЯНАО) перевели на привозную воду из-за запаха краски, который появился в связи с капитальным ремонтом резервуара. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации города.

«В мкр. Обской продолжаются работы по восстановлению водоснабжения. Причина ясна: запах воды в резервуаре дала краска, ведется работа с подрядчиком, который выполнял капремонт емкости. Проблемный резервуар перекрыт незамедлительно, накануне вечером, как только появились первые сообщения о запахе», — уточнили там.

В мэрии добавили, что вода подается из двух других резервуаров. Жителям города, детсаду и школе доставляют питьевую воду. Специалисты ведут отбор проб воды, показатели по цветности в норме, по запаху близки к норме. Одновременно продолжаются работы по промывке трубопроводов.

Ранее сообщалось, что жителям района города Лабытнанги доставляют воду. Тогда местный житель пожаловался, что вода пахнет соляркой.