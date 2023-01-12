12 января 2023
11 января 2023

Власти объяснили, почему жители города ЯНАО вынуждены пользоваться привозной водой

Жителей Обского микрорайона перевели на привозную воду из-за запаха краски в резервуаре
© Служба новостей «URA.RU»
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Авария в Североуральске. Необр, бутылки с водой, раздача воды
Жителям города, детсаду и школе доставляют питьевую воду, сообщили в мэрии Фото:

Жителей микрорайона Обский города Лабытнанги (ЯНАО) перевели на привозную воду из-за запаха краски, который появился в связи с капитальным ремонтом резервуара. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации города.

«В мкр. Обской продолжаются работы по восстановлению водоснабжения. Причина ясна: запах воды в резервуаре дала краска, ведется работа с подрядчиком, который выполнял капремонт емкости. Проблемный резервуар перекрыт незамедлительно, накануне вечером, как только появились первые сообщения о запахе», — уточнили там.

В мэрии добавили, что вода подается из двух других резервуаров. Жителям города, детсаду и школе доставляют питьевую воду. Специалисты ведут отбор проб воды, показатели по цветности в норме, по запаху близки к норме. Одновременно продолжаются работы по промывке трубопроводов.

Ранее сообщалось, что жителям района города Лабытнанги доставляют воду. Тогда местный житель пожаловался, что вода пахнет соляркой.

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Жителей микрорайона Обский города Лабытнанги (ЯНАО) перевели на привозную воду из-за запаха краски, который появился в связи с капитальным ремонтом резервуара. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации города. «В мкр. Обской продолжаются работы по восстановлению водоснабжения. Причина ясна: запах воды в резервуаре дала краска, ведется работа с подрядчиком, который выполнял капремонт емкости. Проблемный резервуар перекрыт незамедлительно, накануне вечером, как только появились первые сообщения о запахе», — уточнили там. В мэрии добавили, что вода подается из двух других резервуаров. Жителям города, детсаду и школе доставляют питьевую воду. Специалисты ведут отбор проб воды, показатели по цветности в норме, по запаху близки к норме. Одновременно продолжаются работы по промывке трубопроводов. Ранее сообщалось, что жителям района города Лабытнанги доставляют воду. Тогда местный житель пожаловался, что вода пахнет соляркой.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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