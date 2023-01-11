В ЯНАО городской район перевели на привозную воду

В Лабытнанги жителей района обеспечат привозной питьевой водой Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Власти города Лабытнанги (ЯНАО) обеспечат микрорайон Обский питьевой водой. Об этом сообщает администрация города в социальной сети «ВКонтакте».

«Администрацией города организован подвоз воды. Сегодня автоцистерна проедет вначале к жилым домам района промбазы, далее к двухтысячнику, потом в район четырехтысячника», — сообщают в официальной группе администрации Лабытнанги в соцсети.

Ранее, в группе «Лабытнанги Info», появилась жалоба от жителя микрорайона на водопроводную воду с запахом солярки. Представители ресурсоснабжающей организации отметили, что появление неприятного запаха воды может быть связано с проведенным ремонтом на одном из трех водосборных резервуаров.

Ранее URA.RU рассказало, что власти Лабытнанги одобрили проект строительства водовода из поселка Харп. После реализации данного проекта жители города не будут испытывать проблемы с чистой питьевой водой.