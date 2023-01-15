В нескольких курганских округах запретили проводить крещенские купания

В пяти округах Курганской области запретили проводить крещенские купания. Об этом сообщает telegram-канал «Курганская область официально».
«Не планируется организация купелей в 5 муниципальных образованиях: Варгашинском, Лебяжьевском, Петуховском, Сафакулевском, Щучанском округах», — указано в посте. Также с 18 на 19 декабря будут дежурить сотрудники МЧС России, чтобы предотвратить купание в несанкционированных местах.
По данным пресс-службы правительства области, в регионе будут открыты 34 места с оборудованными купелями. В Кургане крещенские омовения пройдут на Голубых озерах с 9 утра до 22 вечера.
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В пяти округах Курганской области запретили проводить крещенские купания. Об этом сообщает telegram-канал «Курганская область официально». «Не планируется организация купелей в 5 муниципальных образованиях: Варгашинском, Лебяжьевском, Петуховском, Сафакулевском, Щучанском округах», — указано в посте. Также с 18 на 19 декабря будут дежурить сотрудники МЧС России, чтобы предотвратить купание в несанкционированных местах. По данным пресс-службы правительства области, в регионе будут открыты 34 места с оборудованными купелями. В Кургане крещенские омовения пройдут на Голубых озерах с 9 утра до 22 вечера. Ранее URA.RU сообщало, что в разговоре с корреспондентом URA.RU глава Лебяжьевского округа Александр Барч подтвердил, что крещенские купания в районе запрещены. Ближайшие санкционированные купели для жителей Лебяжья расположены в Частоозерье. Там пройдет традиционное празднование Крещения Господня, где помимо освященных купелей гостей праздника ждет концертная программа.