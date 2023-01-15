15 января 2023
14 января 2023

В нескольких курганских округах запретили проводить крещенские купания

© Служба новостей «URA.RU»
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Монтаж купели на голубых озерах. Курган, купель, крещение, прорубь, монтаж купели
В Лебяжье, Щучье, Сафакулево, Петухово и Варгашах не будет купелей на крещение Фото:

В пяти округах Курганской области запретили проводить крещенские купания. Об этом сообщает telegram-канал «Курганская область официально».

«Не планируется организация купелей в 5 муниципальных образованиях: Варгашинском, Лебяжьевском, Петуховском, Сафакулевском, Щучанском округах», — указано в посте. Также с 18 на 19 декабря будут дежурить сотрудники МЧС России, чтобы предотвратить купание в несанкционированных местах.

По данным пресс-службы правительства области, в регионе будут открыты 34 места с оборудованными купелями. В Кургане крещенские омовения пройдут на Голубых озерах с 9 утра до 22 вечера.

Ранее URA.RU сообщало, что в разговоре с корреспондентом URA.RU глава Лебяжьевского округа Александр Барч подтвердил, что крещенские купания в районе запрещены. Ближайшие санкционированные купели для жителей Лебяжья расположены в Частоозерье. Там пройдет традиционное празднование Крещения Господня, где помимо освященных купелей гостей праздника ждет концертная программа.

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В пяти округах Курганской области запретили проводить крещенские купания. Об этом сообщает telegram-канал «Курганская область официально». «Не планируется организация купелей в 5 муниципальных образованиях: Варгашинском, Лебяжьевском, Петуховском, Сафакулевском, Щучанском округах», — указано в посте. Также с 18 на 19 декабря будут дежурить сотрудники МЧС России, чтобы предотвратить купание в несанкционированных местах. По данным пресс-службы правительства области, в регионе будут открыты 34 места с оборудованными купелями. В Кургане крещенские омовения пройдут на Голубых озерах с 9 утра до 22 вечера. Ранее URA.RU сообщало, что в разговоре с корреспондентом URA.RU глава Лебяжьевского округа Александр Барч подтвердил, что крещенские купания в районе запрещены. Ближайшие санкционированные купели для жителей Лебяжья расположены в Частоозерье. Там пройдет традиционное празднование Крещения Господня, где помимо освященных купелей гостей праздника ждет концертная программа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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