Активист города Шадринска Курганской области требует наказать местную торговую компанию, принадлежащую шадринскому депутату Анатолию Педошенко, за надругательство над флагом города. Магазин компании украшал флаг Шадринска, на котором куница была изображена в красно-белой шапочке Санта Клауса, рассказал URA.RU общественник Александр Андрюков. В мэрии Шадринска не нашли состава правонарушения, производство по административному делу прекращено.
«Есть положение о флаге города Шадринска, в котором говорится, что физические и юридические лица могут вывешивать флаг только в праздничные дни. В остальные дни — это нарушение. Изменения флага недопустимы. На магазине „Терруар“ флаг города был вывешен задолго до праздника, а изображение куницы было дополнено красно-белой шапочкой Санта Клауса или деда Мороза. По жалобе в прокуратуру и АТИ (административно-техническую инспекцию) было возбуждено административное дело о нарушении. Однако сегодня мне ответили, что производство по делу прекращено из-за отсутствия состава административного правонарушения. Магазин принадлежит депутату городской думы Анатолию Педошенко», — рассказал Андрюков.
Общественник подчеркнул, что намерен обжаловать решение АТИ, готов обратиться в прокуратуру и в суд. В ответе комитета по строительству и архитектуре администрации города Шадринска говорится, что вынесено постановление о прекращении производства по делу об административном правонарушении в связи с отсутствием состава правонарушения.
Предприниматель Анатолий Педошенко ответил URA.RU, что здание, на котором был вывешен флаг, принадлежит федеральному предприятию, его арендует ООО «Негоциант». «Флаги были вывешены с единственной целью — поздравить горожан. ООО „Негоциант“ получило сотни положительных отзывав от шадринцев», — отметил он.
В администрации города Шадринска не нашли состава правонарушения в новогоднем поздравлении ООО «Негоциант»
скрин: Александр Андрюков
фото: Александр Андрюков
В торговой компании отметили, что так поздравили шадринцев с новогодними праздниками
фото: ООО «Негоциант»
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Активист города Шадринска Курганской области требует наказать местную торговую компанию, принадлежащую шадринскому депутату Анатолию Педошенко, за надругательство над флагом города. Магазин компании украшал флаг Шадринска, на котором куница была изображена в красно-белой шапочке Санта Клауса, рассказал URA.RU общественник Александр Андрюков. В мэрии Шадринска не нашли состава правонарушения, производство по административному делу прекращено. «Есть положение о флаге города Шадринска, в котором говорится, что физические и юридические лица могут вывешивать флаг только в праздничные дни. В остальные дни — это нарушение. Изменения флага недопустимы. На магазине „Терруар“ флаг города был вывешен задолго до праздника, а изображение куницы было дополнено красно-белой шапочкой Санта Клауса или деда Мороза. По жалобе в прокуратуру и АТИ (административно-техническую инспекцию) было возбуждено административное дело о нарушении. Однако сегодня мне ответили, что производство по делу прекращено из-за отсутствия состава административного правонарушения. Магазин принадлежит депутату городской думы Анатолию Педошенко», — рассказал Андрюков. Общественник подчеркнул, что намерен обжаловать решение АТИ, готов обратиться в прокуратуру и в суд. В ответе комитета по строительству и архитектуре администрации города Шадринска говорится, что вынесено постановление о прекращении производства по делу об административном правонарушении в связи с отсутствием состава правонарушения. Предприниматель Анатолий Педошенко ответил URA.RU, что здание, на котором был вывешен флаг, принадлежит федеральному предприятию, его арендует ООО «Негоциант». «Флаги были вывешены с единственной целью — поздравить горожан. ООО „Негоциант“ получило сотни положительных отзывав от шадринцев», — отметил он. Ранее URA.RU писало, что магазин курганского депутата решил отправить воскресную прибыль на помощь участникам СВО. Речь идет о супермаркете «Чайка» в городе Шадринске Курганской области. Этот супермаркет принадлежит депутату местной гордумы Анатолию Педошенко.