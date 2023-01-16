Представитель губернатора в ЯНАО Рябченко лишилась помощника

Прошлый помощник продержался на должности один день Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

От представителя губернатора в Новом Уренгое (ЯНАО) Натальи Рябченко ушел помощник. Как сообщил URA.RU источник в политическом истеблишменте города, причиной увольнения стало то, что якобы с Рябченко тяжело сработаться.

«Очередной помощник Натальи Рябченко не выдержал ее характера и уходит. Предыдущий продержался один день», — сообщил инсайдер.

Получить оперативный комментарий у Натальи Рябченко не удалось. На момент публикации ответ не поступил.

Собеседник отметил, что на должности помощника Рябченко люди не задерживаются. В прошлом году эту работу получила местный блогер Анастасия Мных, которая вскоре уволилась.