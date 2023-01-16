Прошлый помощник продержался на должности один день
новость из сюжетаПерестановки в мэриях и правительстве ЯНАО
От представителя губернатора в Новом Уренгое (ЯНАО) Натальи Рябченко ушел помощник. Как сообщил URA.RU источник в политическом истеблишменте города, причиной увольнения стало то, что якобы с Рябченко тяжело сработаться.
«Очередной помощник Натальи Рябченко не выдержал ее характера и уходит. Предыдущий продержался один день», — сообщил инсайдер.
Получить оперативный комментарий у Натальи Рябченко не удалось. На момент публикации ответ не поступил.
Собеседник отметил, что на должности помощника Рябченко люди не задерживаются. В прошлом году эту работу получила местный блогер Анастасия Мных, которая вскоре уволилась.
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