16 января 2023

От представителя губернатора в ЯНАО сбежал помощник. Инсайд

Представитель губернатора в ЯНАО Рябченко лишилась помощника
© Служба новостей «URA.RU»
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Комитет по экономической политике. Курган , чиновница, заседание, женские руки
Прошлый помощник продержался на должности один день Фото:
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От представителя губернатора в Новом Уренгое (ЯНАО) Натальи Рябченко ушел помощник. Как сообщил URA.RU источник в политическом истеблишменте города, причиной увольнения стало то, что якобы с Рябченко тяжело сработаться.

«Очередной помощник Натальи Рябченко не выдержал ее характера и уходит. Предыдущий продержался один день», — сообщил инсайдер.

Получить оперативный комментарий у Натальи Рябченко не удалось. На момент публикации ответ не поступил.

Собеседник отметил, что на должности помощника Рябченко люди не задерживаются. В прошлом году эту работу получила местный блогер Анастасия Мных, которая вскоре уволилась.

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От представителя губернатора в Новом Уренгое (ЯНАО) Натальи Рябченко ушел помощник. Как сообщил URA.RU источник в политическом истеблишменте города, причиной увольнения стало то, что якобы с Рябченко тяжело сработаться. «Очередной помощник Натальи Рябченко не выдержал ее характера и уходит. Предыдущий продержался один день», — сообщил инсайдер. Получить оперативный комментарий у Натальи Рябченко не удалось. На момент публикации ответ не поступил. Собеседник отметил, что на должности помощника Рябченко люди не задерживаются. В прошлом году эту работу получила местный блогер Анастасия Мных, которая вскоре уволилась.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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