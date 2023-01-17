Тюменцев признали рекордсменами по вредной привычке

Тюменская область признана лидером по покупке жевательного табака

Жители Тюменской области оказались самыми яростными любителями жевательного табака Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Тюменцев назвали самыми большими любителями жевательного табака среди всех россиян. Результаты исследования опубликованы в telegram-канале национальной системы цифровой маркировки «Честный знак».

«Эксперты „Честного знака“ проанализировали российский табачный рынок и составили рейтинг самых „курящих“ регионов, а также выяснили, какие виды табачной продукции предпочитали в 2022 году жители страны. Так, жевательный табак оказался наиболее популярен у жителей Тюменской области», — сообщает telegram-канал «Честного знака».

Как ранее писало URA.RU, в Тюменской области не раз случались скандалы, связанные с продажей табачной продукции. В частности, владелец торговой марки «Штаб кальянов» ввез в Россию более четырех тонн контрафактного табака без уплаты таможенных сборов, чем причинил федеральному бюджету ущерб на 22 млн рублей. В отношении тюменца возбудили уголовное дело, что стало первым подобным прецедентом в России.