17 января 2023

Тюменцев признали рекордсменами по вредной привычке

Тюменская область признана лидером по покупке жевательного табака
© Служба новостей «URA.RU»
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Зимние виды города. Тюмень, снег, набережная, зима, мост влюбленных, река тура, зимний город
Жители Тюменской области оказались самыми яростными любителями жевательного табака Фото:

Тюменцев назвали самыми большими любителями жевательного табака среди всех россиян. Результаты исследования опубликованы в telegram-канале национальной системы цифровой маркировки «Честный знак».

«Эксперты „Честного знака“ проанализировали российский табачный рынок и составили рейтинг самых „курящих“ регионов, а также выяснили, какие виды табачной продукции предпочитали в 2022 году жители страны. Так, жевательный табак оказался наиболее популярен у жителей Тюменской области», — сообщает telegram-канал «Честного знака».

Как ранее писало URA.RU, в Тюменской области не раз случались скандалы, связанные с продажей табачной продукции. В частности, владелец торговой марки «Штаб кальянов» ввез в Россию более четырех тонн контрафактного табака без уплаты таможенных сборов, чем причинил федеральному бюджету ущерб на 22 млн рублей. В отношении тюменца возбудили уголовное дело, что стало первым подобным прецедентом в России.

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Тюменцев назвали самыми большими любителями жевательного табака среди всех россиян. Результаты исследования опубликованы в telegram-канале национальной системы цифровой маркировки «Честный знак». «Эксперты „Честного знака“ проанализировали российский табачный рынок и составили рейтинг самых „курящих“ регионов, а также выяснили, какие виды табачной продукции предпочитали в 2022 году жители страны. Так, жевательный табак оказался наиболее популярен у жителей Тюменской области», — сообщает telegram-канал «Честного знака». Как ранее писало URA.RU, в Тюменской области не раз случались скандалы, связанные с продажей табачной продукции. В частности, владелец торговой марки «Штаб кальянов» ввез в Россию более четырех тонн контрафактного табака без уплаты таможенных сборов, чем причинил федеральному бюджету ущерб на 22 млн рублей. В отношении тюменца возбудили уголовное дело, что стало первым подобным прецедентом в России.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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