Стоимость шестикомнатной квартиры в Лабытнанги 20 млн рублей Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В Лабытнанги (ЯНАО) за покупку шестикомнатной квартиры продавец обещает подарить новым собственникам гараж. В объявлении, размещенном на сайте Avito указано, что за сейфовой дверью две квартиры были объединены в одну.

«В продаже две квартиры за общей сейфовой дверью с лестничной площадки. В кирпичном доме, в самом сердце города. Одна квартира четыре комнаты — 98 квадратных метров, вторая две комнаты — 64 квадратных метров. <…> Быстрым покупателям будет подарок в виде капитального гаража в четырех минутах ходу от дома», — говорится в объявлении.

Продавец отметил, что у собственника будет две кухни, два санузла, две прихожие, шесть комнат, балкон и лоджия. Мебель и бытовая техника остается новому хозяину, выполнен евроремонт. Квартира расположена на третьем этаже пятиэтажного кирпичного дома. Также указывается, что продавец согласен на продажу одной из квартир, при этом с последующей продажей тому же покупателю второй, по цене не выше рыночной. Указано, что стоимость имущества 20 миллионов рублей.

Агентство обратилось за комментарием к продавцу недвижимости. На момент публикации ответ получен не был.

Ранее сообщалось, что в Новом Уренгое четырехкомнатную квартиру в панельном доме продают за 22 млн рублей. Собственник указал, что в квартире сделан дизайнерский ремонт с элементами винтажной старины.

В Лабытнанги продается квартира за 20 млн рублей Avito

В Лабытнанги продается квартира за 20 млн рублей Avito

В Лабытнанги продается квартира за 20 млн рублей Avito

В Лабытнанги продается квартира за 20 млн рублей Avito