Курганская область вошла в список лидеров в дорожном и жилищном строительстве

В Курганской области реализовывается строительство жилья и дорог
По итогам 2022 года Курганская область стала одним из лидеров в жилищном и дорожном строительстве. Это результат работы с регионами и поддержки руководства страны, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в своем telegram-канале.
«На штабе подвели итоги работы с регионами. Лидерами стали: Чеченская и Карачаево-Черкесская республики, Московская область, Владимирская область, Курганская область», — написал Марат Хуснуллин. Всего в списке лидеров числится 22 региона.
Ранее URA.RU писало, что в список лидеров среди регионов РФ вошел Ямало-Ненецкий АО. В 2022 году строительно-дорожная отрасль поставила рекорд по ключевым показателям.
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