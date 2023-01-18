18 января 2023

Курганская область вошла в список лидеров в дорожном и жилищном строительстве

© Служба новостей «URA.RU»
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Строительство школы в Заозерном. Курган, строительная площадка, строительство школы, стройка, заозерный, рабочие в спецовках
В Курганской области реализовывается строительство жилья и дорог Фото:

По итогам 2022 года Курганская область стала одним из лидеров в жилищном и дорожном строительстве. Это результат работы с регионами и поддержки руководства страны, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в своем telegram-канале.

«На штабе подвели итоги работы с регионами. Лидерами стали: Чеченская и Карачаево-Черкесская республики, Московская область, Владимирская область, Курганская область», — написал Марат Хуснуллин. Всего в списке лидеров числится 22 региона.

Ранее URA.RU писало, что в список лидеров среди регионов РФ вошел Ямало-Ненецкий АО. В 2022 году строительно-дорожная отрасль поставила рекорд по ключевым показателям.

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По итогам 2022 года Курганская область стала одним из лидеров в жилищном и дорожном строительстве. Это результат работы с регионами и поддержки руководства страны, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в своем telegram-канале. «На штабе подвели итоги работы с регионами. Лидерами стали: Чеченская и Карачаево-Черкесская республики, Московская область, Владимирская область, Курганская область», — написал Марат Хуснуллин. Всего в списке лидеров числится 22 региона. Ранее URA.RU писало, что в список лидеров среди регионов РФ вошел Ямало-Ненецкий АО. В 2022 году строительно-дорожная отрасль поставила рекорд по ключевым показателям.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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