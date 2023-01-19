Психолог раскрыла, какие мужчины неинтересны женщинам

Психолог Макниколс: женщинам неинтересны мужчины, которые взваливают обязанности на партнершу
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Женщинам неинтересны мужчины, взваливающие на партнершу слишком много дел, заявила Николь Макниколс Фото:

Женщины со временем теряют сексуальный интерес к мужчинам, которые избегают ответственности и перекладывают большую часть обязанностей на свою вторую половинку. Об этом заявила психолог Николь Макниколс.

«Женщина, на которую взвалили большую часть домашнего труда и принятие решений, со временем устанет и обидится. Это уменьшит ее тягу к сексу с партнером, который мало заботится о ней», — заявила Николь Макниколс в статье Psychology Today. Она отметила, что в таких отношениях часто возникают конфликты и неудовлетворенность союзом.

Ранее психотерапевт Памела Коннолли заявила, что женщины, которым не хватает оральных ласк, должны напрямую сообщать об этом своим партнерам. По ее словам, если не брать инициативу в свои руки, то придется только отдавать и не получать ничего взамен.

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Женщины со временем теряют сексуальный интерес к мужчинам, которые избегают ответственности и перекладывают большую часть обязанностей на свою вторую половинку. Об этом заявила психолог Николь Макниколс. «Женщина, на которую взвалили большую часть домашнего труда и принятие решений, со временем устанет и обидится. Это уменьшит ее тягу к сексу с партнером, который мало заботится о ней», — заявила Николь Макниколс в статье Psychology Today. Она отметила, что в таких отношениях часто возникают конфликты и неудовлетворенность союзом. Ранее психотерапевт Памела Коннолли заявила, что женщины, которым не хватает оральных ласк, должны напрямую сообщать об этом своим партнерам. По ее словам, если не брать инициативу в свои руки, то придется только отдавать и не получать ничего взамен.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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