Россиянкам, страдающим без оральных ласк, дали совет

Психотерапевт Коннолли: женщины должны открыто говорить партнеру о своих сексуальных желаниях

12 января 2023 в 11:12 Размер текста - 17 +

Девушки должны открыто говорить о своих предпочтениях, заявила Памелла Коннолли Фото: Размик Закарян © URA.RU Женщинам, сильно желающим оральных ласк, необходимо честно сообщать об этом своим партнерам. Об этом заявила психотерапевт Памела Стивенсон Коннолли. В статье для The Guardian одна из читательниц пожаловалась на то, что ее партнер не удовлетворяет ее орально. По ее словам, партнеру нравится заниматься этим, но он ничего не предпринимает. «В конце концов, зачем вашему партнеру отвечать взаимностью, когда ясно, что вы никогда этого не ожидаете? Люди, как правило, не меняют своего поведения, если им это не нужно, поэтому, не устанавливая границ, вы поощряете эгоизм», — написала в ответ Памелла Коннолли. Она уточнила, что придется всегда лишь отдавать, если не будет попыток самостоятельно что-то изменить. Ранее эксперты-сексологи объяснили, почему в России повысился спрос на препараты для повышения потенции. Причинами стали гормональные нарушения, психологические травмы, а также страх, что средство исчезнет из российских аптек, передает MK.RU .

Женщинам, сильно желающим оральных ласк, необходимо честно сообщать об этом своим партнерам. Об этом заявила психотерапевт Памела Стивенсон Коннолли. В статье для The Guardian одна из читательниц пожаловалась на то, что ее партнер не удовлетворяет ее орально. По ее словам, партнеру нравится заниматься этим, но он ничего не предпринимает. «В конце концов, зачем вашему партнеру отвечать взаимностью, когда ясно, что вы никогда этого не ожидаете? Люди, как правило, не меняют своего поведения, если им это не нужно, поэтому, не устанавливая границ, вы поощряете эгоизм», — написала в ответ Памелла Коннолли. Она уточнила, что придется всегда лишь отдавать, если не будет попыток самостоятельно что-то изменить. Ранее эксперты-сексологи объяснили, почему в России повысился спрос на препараты для повышения потенции. Причинами стали гормональные нарушения, психологические травмы, а также страх, что средство исчезнет из российских аптек, передает MK.RU.