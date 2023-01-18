Треть работодателей ЯНАО заявили о нехватке квалифицированного персонала

19 января 2023 в 13:02 Размер текста - 17 +

Работодатели отметили нехватку кадров на рынке труда в ЯНАО Фото: Ростислав Журавлев © URA.RU В ЯНАО треть работодателей отметили дефицит квалифицированного персонала в 2022 году. По данным платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, работодатели отмечают ежегодное усиление дефицита кадров. «Говоря об особенностях подбора персонала в 2022 году, 38% работодателей отметили, что подходящие кандидаты все также в дефиците, как и в 2020—2021 годы. Еще 36% считают, что дефицит подходящих кандидатов усилился по сравнению с предыдущими двумя годами», — сообщили исследователи. Отмечается, что у 7% работодателей никогда не было проблем с наймом и столько же людей считают, что претендентов на должность сейчас достаточно. Ослабление кадрового кризиса отметили 6% компаний Ямала. При этом около 60% нанимателей считают, что количество сотрудников в их компаниях увеличится в текущем году. Ранее сообщалось, что в ЯНАО наблюдается нехватка медицинского и строительного персонала, а также специалистов по добыче сырья. Сложность отмечается в том, что кандидаты не хотят менять работу в нестабильные времена.

В ЯНАО треть работодателей отметили дефицит квалифицированного персонала в 2022 году. По данным платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, работодатели отмечают ежегодное усиление дефицита кадров. «Говоря об особенностях подбора персонала в 2022 году, 38% работодателей отметили, что подходящие кандидаты все также в дефиците, как и в 2020—2021 годы. Еще 36% считают, что дефицит подходящих кандидатов усилился по сравнению с предыдущими двумя годами», — сообщили исследователи. Отмечается, что у 7% работодателей никогда не было проблем с наймом и столько же людей считают, что претендентов на должность сейчас достаточно. Ослабление кадрового кризиса отметили 6% компаний Ямала. При этом около 60% нанимателей считают, что количество сотрудников в их компаниях увеличится в текущем году. Ранее сообщалось, что в ЯНАО наблюдается нехватка медицинского и строительного персонала, а также специалистов по добыче сырья. Сложность отмечается в том, что кандидаты не хотят менять работу в нестабильные времена.