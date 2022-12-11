В ЯНАО не хватает медиков, строителей и специалистов по добыче сырья

12 декабря 2022 в 14:26 Размер текста - 17 +

В ЯНАО существует дефицит медицинского и строительного персонала, а также специалистов по добыче сырья Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В ЯНАО работодатели сталкиваются с дефицитом медицинского и строительного персонала, а также ощущают нехватку специалистов по добыче сырья. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе HeadHunter. «Наиболее острый дефицит кадров в регионе сегодня наблюдается <…> в таких важнейших для экономики региона и уровня жизни сферах как „Медицина, фармацевтика“ (всего 0,8 резюме на вакансию), „Строительство, недвижимость“ (0,8), „Добыча сырья“ (0,9) и „Рабочий персонал“ (0,9). Аналитика показывает — кандидаты не стремятся активно искать и менять работу в нестабильные времена, а значит, работодателям все сложнее находить новых сотрудников.», — говорится в сообщении. Также в информации указано, что недостаток специалистов существует в профессиональных сферах «Банки, инвестиции, лизинг» — 0,6 резюме на вакансию и «Продажи» — 0,7. По данным hh.ru, в ноябре в ЯНАО насчитывалось 3,3 тысячи вакансий и 11,9 тысячи активных резюме. Ранее URA.RU сообщало, что HeadHunter раскрыл самые популярные вакансии в ЯНАО. Специализация водителя — наиболее распространенная среди соискателей в регионе.

В ЯНАО работодатели сталкиваются с дефицитом медицинского и строительного персонала, а также ощущают нехватку специалистов по добыче сырья. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе HeadHunter. «Наиболее острый дефицит кадров в регионе сегодня наблюдается <…> в таких важнейших для экономики региона и уровня жизни сферах как „Медицина, фармацевтика“ (всего 0,8 резюме на вакансию), „Строительство, недвижимость“ (0,8), „Добыча сырья“ (0,9) и „Рабочий персонал“ (0,9). Аналитика показывает — кандидаты не стремятся активно искать и менять работу в нестабильные времена, а значит, работодателям все сложнее находить новых сотрудников.», — говорится в сообщении. Также в информации указано, что недостаток специалистов существует в профессиональных сферах «Банки, инвестиции, лизинг» — 0,6 резюме на вакансию и «Продажи» — 0,7. По данным hh.ru, в ноябре в ЯНАО насчитывалось 3,3 тысячи вакансий и 11,9 тысячи активных резюме. Ранее URA.RU сообщало, что HeadHunter раскрыл самые популярные вакансии в ЯНАО. Специализация водителя — наиболее распространенная среди соискателей в регионе.