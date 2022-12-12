12 декабря 2022
11 декабря 2022

В ЯНАО осудят капитана судна, по вине которого рабочий получил травму ноги

© Служба новостей «URA.RU»
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Приговор Андрею Пязоку и Сергею Вегельману в суде Центрального района. Челябинск, приговор, судья, суд
Капитана теплохода осудят за травму подчиненного Фото:

В ЯНАО капитана-сменного механика теплохода АО «Северное речное пароходство» осудят за нарушение требований охраны труда. Как сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры, по его вине рабочий получил травму ноги.

«По версии следствия, в сентябре 2021 года 48-летний обвиняемый руководил ремонтными работами теплохода в доке, расположенном в районе протоки Малая Обь острова Карантинский Приуральского района ЯНАО. В нарушение правил по охране труда на морских судах и судах внутреннего водного транспорта обвиняемый не обеспечил постоянного наблюдения и контроля за ходом ремонтных работ и допустил нахождение электрогазосварщика под поднятым грузом», — говорится в сообщении.

Таким образом, во время установки гребного винта на судне ослабли натяжки одной из удерживающих талей. Вследствие этого винт упал на палубу, и электрогазосварщик получил травму ноги. Правоохранители направили дело на рассмотрение мировому судье.

Ранее сообщалось, что рабочего в Лабытнанги покалечило винтом теплохода. Тогда прокуратура возбудила уголовное дело.

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В ЯНАО капитана-сменного механика теплохода АО «Северное речное пароходство» осудят за нарушение требований охраны труда. Как сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры, по его вине рабочий получил травму ноги. «По версии следствия, в сентябре 2021 года 48-летний обвиняемый руководил ремонтными работами теплохода в доке, расположенном в районе протоки Малая Обь острова Карантинский Приуральского района ЯНАО. В нарушение правил по охране труда на морских судах и судах внутреннего водного транспорта обвиняемый не обеспечил постоянного наблюдения и контроля за ходом ремонтных работ и допустил нахождение электрогазосварщика под поднятым грузом», — говорится в сообщении. Таким образом, во время установки гребного винта на судне ослабли натяжки одной из удерживающих талей. Вследствие этого винт упал на палубу, и электрогазосварщик получил травму ноги. Правоохранители направили дело на рассмотрение мировому судье. Ранее сообщалось, что рабочего в Лабытнанги покалечило винтом теплохода. Тогда прокуратура возбудила уголовное дело.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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