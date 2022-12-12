В ЯНАО осудят капитана судна, по вине которого рабочий получил травму ноги

13 декабря 2022 в 12:25 Размер текста - 17 +

Капитана теплохода осудят за травму подчиненного Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В ЯНАО капитана-сменного механика теплохода АО «Северное речное пароходство» осудят за нарушение требований охраны труда. Как сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры, по его вине рабочий получил травму ноги. «По версии следствия, в сентябре 2021 года 48-летний обвиняемый руководил ремонтными работами теплохода в доке, расположенном в районе протоки Малая Обь острова Карантинский Приуральского района ЯНАО. В нарушение правил по охране труда на морских судах и судах внутреннего водного транспорта обвиняемый не обеспечил постоянного наблюдения и контроля за ходом ремонтных работ и допустил нахождение электрогазосварщика под поднятым грузом», — говорится в сообщении. Таким образом, во время установки гребного винта на судне ослабли натяжки одной из удерживающих талей. Вследствие этого винт упал на палубу, и электрогазосварщик получил травму ноги. Правоохранители направили дело на рассмотрение мировому судье. Ранее сообщалось, что рабочего в Лабытнанги покалечило винтом теплохода. Тогда прокуратура возбудила уголовное дело.

В ЯНАО капитана-сменного механика теплохода АО «Северное речное пароходство» осудят за нарушение требований охраны труда. Как сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры, по его вине рабочий получил травму ноги. «По версии следствия, в сентябре 2021 года 48-летний обвиняемый руководил ремонтными работами теплохода в доке, расположенном в районе протоки Малая Обь острова Карантинский Приуральского района ЯНАО. В нарушение правил по охране труда на морских судах и судах внутреннего водного транспорта обвиняемый не обеспечил постоянного наблюдения и контроля за ходом ремонтных работ и допустил нахождение электрогазосварщика под поднятым грузом», — говорится в сообщении. Таким образом, во время установки гребного винта на судне ослабли натяжки одной из удерживающих талей. Вследствие этого винт упал на палубу, и электрогазосварщик получил травму ноги. Правоохранители направили дело на рассмотрение мировому судье. Ранее сообщалось, что рабочего в Лабытнанги покалечило винтом теплохода. Тогда прокуратура возбудила уголовное дело.