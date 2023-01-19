В правительственном СМИ «Ямал-Медиа» руководитель Максим Куренков сокращает штат работников. Как сообщил URA.RU инсайдер в медиахолдинге, уже уволили сотрудников, проработавших в компании много лет.
«По „Ямал-Медиа“ прошла волна сокращений, под которую попали и „ветераны“ компании — Ольга Дружинина и Жанна Косых — проработавшие в СМИ много лет. Сотрудники в декабре получили уведомления, что со следующего года в компании они уже не работают», — сообщил агентству инсайдер.
В компании агентству прокомментировали ситуацию. «Оптимизация штата в АНО „Ямал-Медиа“ идет в рамках реформы СМИ ЯНАО. Действия направлены на повышение эффективности регионального медиахолдинга», — ответили в «Ямал-Медиа».
Ранее URA.RU сообщало, что кадровые перестановки в «Ямал-Медиа» начались после смены руководства. Новый руководитель компании Максим Куренков начал проводить реформы в СМИ, с которыми не были согласны некоторые работники. После этого в «Ямал-Медиа» начались увольнения.
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