В курганском округе крещенские купания продлятся до конца января

20 января 2023 в 13:26 Размер текста - 17 +

В пяти курганских округах запрещены крещенские купания Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Частоозерском муниципальном округе (Курганская область) крещенские омывания продолжатся до конца января. Данную информацию сообщил депутат Государственной Думы РФ Александр Ильтяков в своей telegram-канале. «Друзья, все желающие могут приехать в Частоозерье и окунуться в освященную воду. Купель на озере Мартыново будет действовать до конца января», — написал в посте Ильтяков. Ранее сообщалось, что в некоторых курганский округах запретили окунаться в воду в Крещение. Среди них: Варгашинский, Лебяжьевский, Петуховский, Сафакулевский и Щучанский округа. В Курганской области, по информации от правительства, всего работает около 34 оборудованных купелей. На Голубых озерах уже прошли традиционные омывания.

В Частоозерском муниципальном округе (Курганская область) крещенские омывания продолжатся до конца января. Данную информацию сообщил депутат Государственной Думы РФ Александр Ильтяков в своей telegram-канале. «Друзья, все желающие могут приехать в Частоозерье и окунуться в освященную воду. Купель на озере Мартыново будет действовать до конца января», — написал в посте Ильтяков. Ранее сообщалось, что в некоторых курганский округах запретили окунаться в воду в Крещение. Среди них: Варгашинский, Лебяжьевский, Петуховский, Сафакулевский и Щучанский округа. В Курганской области, по информации от правительства, всего работает около 34 оборудованных купелей. На Голубых озерах уже прошли традиционные омывания.