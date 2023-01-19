19 января 2023

В курганском округе крещенские купания продлятся до конца января

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Крещение. Курган, крест, купание в купели, крещение, освящение креста
В пяти курганских округах запрещены крещенские купания Фото:

В Частоозерском муниципальном округе (Курганская область) крещенские омывания продолжатся до конца января. Данную информацию сообщил депутат Государственной Думы РФ Александр Ильтяков в своей telegram-канале.

«Друзья, все желающие могут приехать в Частоозерье и окунуться в освященную воду. Купель на озере Мартыново будет действовать до конца января», — написал в посте Ильтяков.

Ранее сообщалось, что в некоторых курганский округах запретили окунаться в воду в Крещение. Среди них: Варгашинский, Лебяжьевский, Петуховский, Сафакулевский и Щучанский округа. В Курганской области, по информации от правительства, всего работает около 34 оборудованных купелей. На Голубых озерах уже прошли традиционные омывания.

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В Частоозерском муниципальном округе (Курганская область) крещенские омывания продолжатся до конца января. Данную информацию сообщил депутат Государственной Думы РФ Александр Ильтяков в своей telegram-канале. «Друзья, все желающие могут приехать в Частоозерье и окунуться в освященную воду. Купель на озере Мартыново будет действовать до конца января», — написал в посте Ильтяков. Ранее сообщалось, что в некоторых курганский округах запретили окунаться в воду в Крещение. Среди них: Варгашинский, Лебяжьевский, Петуховский, Сафакулевский и Щучанский округа. В Курганской области, по информации от правительства, всего работает около 34 оборудованных купелей. На Голубых озерах уже прошли традиционные омывания.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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