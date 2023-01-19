Тюменский инвестор построит в Ишиме завод с миллиардными доходами

Владимир Якушев участвовал в открытии самых успешных предприятия агрохолдинга «Юбилейный» Фото: Владимир Бобов © URA.RU

Новый проект агрохолдинга «Юбилейный» в Ишимском районе Тюменской области принесет региону миллиардные прибыли. Об этом URA.RU рассказал на правах анонимности источник в топ-менеджменте компании. Речь идет о заводе по глубокой переработке гороха.

«У нас в руководстве этот проект считается потенциальным локомотивом, который выведет предприятие на новый уровень доходности. Не могу озвучивать, сколько будет в него вложено инвестиций. Но порядок цифр там приличный — речь о миллиардах рублей, как по инвестициям, так и по будущей прибыли», — поделился источник.

Для примера, другое предприятие «Юбилейного», завод «АминоСиб», заработало в 2022 году по данным системы СБИС больше 7 млрд рублей. При этом чистая прибыль завода превысила 1,4 млрд.

О планах строительства завода в начале года заявил директор агрохолдинга «Юбилейный» Сергей Мамонтов. Он заявил, что завод будет производить концентрированный белок, клетчатку и крахмал для бумажной промышленности. «Годовая мощность составит 50 тыс. тонн сухого гороха, будет создано 200 рабочих мест», — добавил Мамонтов.

Известно, что проект поддержит инвестиционное агентство Тюменской области. Сколько агентство планирует вложить в проект и каким будет собственный вклад агрохолдинга, в структуре не уточнили. URA.RU направило запросы в инвестагентство и руководству «Юбилейного». Ответы ожидаются.

Ранее URA.RU рассказывало о проблемах, с которыми столкнулся еще один завод «Юбилейного». На «Ишимском мясокомбинате» пришлось срочно решать вопрос импортозамещения.