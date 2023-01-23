Центробанк выпустит новые двухрублевые монеты. Фото

Банк России выпустит партию эксклюзивных монет в честь 150-летия Михаила Пришвина
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Здание Центробанка России на Неглинной улице д. 12. Москва, центробанк, решетка, ограда, банк россии, центральный банк россии
Банк России выпускает монету в честь 150-летия Михаила Пришвина Фото:

Банк России выпустит партию монет номиналов два рубля с изображением писателя Михаила Пришвина в честь 150-летия с его дня рождения. Об этом сообщается на сайте российского банка.

«Банк России выпускает памятную серебряную монету, посвященную прекрасному русскому писателю, автору многочисленных рассказов и очерков о родной природе — Михаилу Пришвину», — говорится в сообщении. Также в банке уточнили, что монета номиналом два рубля приурочена к 150-летию писателя.

Монета выходит в обращение 23 января 2023 года. Выходить она будет в рамках серии «Выдающиеся личности России».

Михаил Пришвин — русский и советский писатель, прозаик и публицист. В своих произведениях он часто поднимал тему связи человека с природой.

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Банк России выпустит партию монет номиналов два рубля с изображением писателя Михаила Пришвина в честь 150-летия с его дня рождения. Об этом сообщается на сайте российского банка. «Банк России выпускает памятную серебряную монету, посвященную прекрасному русскому писателю, автору многочисленных рассказов и очерков о родной природе — Михаилу Пришвину», — говорится в сообщении. Также в банке уточнили, что монета номиналом два рубля приурочена к 150-летию писателя. Монета выходит в обращение 23 января 2023 года. Выходить она будет в рамках серии «Выдающиеся личности России». Михаил Пришвин — русский и советский писатель, прозаик и публицист. В своих произведениях он часто поднимал тему связи человека с природой.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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