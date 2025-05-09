Соседов призвал Киркорова делиться гонорарами с людьми, а не тратить «на перья»

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Соседов считает, что Киркоров должен делиться заработанными деньгами с россиянами
Соседов считает, что Киркоров должен делиться заработанными деньгами с россиянами Фото:

Музыкальный критик Сергей Соседов обратился к известному артисту Филиппу Киркорову с призывом делиться своими гонорарами с россиянами, а не тратить их исключительно на сценические костюмы. По словам Соседова, в нынешней социально-экономической ситуации такие расходы выглядят аморально.

«И Киркоров, и Басков, и прочие. А что только на костюмы тратить? Это же аморально! Это аморально, когда в стране такая ситуация, а ты меняешь перья каждый раз, и у тебя квартира или две заняты под костюмы.<...> Не украл, но поделись», — заявил Соседов в ходе беседы. Своим мнением он поделился в интервью YouTube-каналу «В гостях у Ханги».

Критик также подчеркнул, что известные артисты должны проявлять больше участия в жизни общества и заниматься благотворительностью. По мнению Соседова, часть гонораров стоит направлять на помощь сиротам, инвалидам, пенсионерам, детям и воинам.

Ранее российский певец Николай Басков отметил разницу между доходами с коллегой. Он отметил внешний вид Киркорова на пышной презентации по случаю выхода видеоклипа на новую песню «Везувий», заявив, что костюм в котором вышел артист стоит кучу денег и что, тот не может себе позволить подобного. 

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Музыкальный критик Сергей Соседов обратился к известному артисту Филиппу Киркорову с призывом делиться своими гонорарами с россиянами, а не тратить их исключительно на сценические костюмы. По словам Соседова, в нынешней социально-экономической ситуации такие расходы выглядят аморально. «И Киркоров, и Басков, и прочие. А что только на костюмы тратить? Это же аморально! Это аморально, когда в стране такая ситуация, а ты меняешь перья каждый раз, и у тебя квартира или две заняты под костюмы.<...> Не украл, но поделись», — заявил Соседов в ходе беседы. Своим мнением он поделился в интервью YouTube-каналу «В гостях у Ханги». Критик также подчеркнул, что известные артисты должны проявлять больше участия в жизни общества и заниматься благотворительностью. По мнению Соседова, часть гонораров стоит направлять на помощь сиротам, инвалидам, пенсионерам, детям и воинам. Ранее российский певец Николай Басков отметил разницу между доходами с коллегой. Он отметил внешний вид Киркорова на пышной презентации по случаю выхода видеоклипа на новую песню «Везувий», заявив, что костюм в котором вышел артист стоит кучу денег и что, тот не может себе позволить подобного. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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