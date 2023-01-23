23 января 2023
22 января 2023

Депутат Тюменской облдумы предложил уходящему коллеге компенсировать расходы на довыборы

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Дебаты Единой России. Тюмень, руссу николай
Николай Руссу принял решение отказаться от мандата депутата Тюменской облдумы Фото:

Депутат Тюменской облдумы Владимир Пискайкин заявил, что его коллега Николай Руссу, подавший в отставку, должен компенсировать бюджету расходы на предстоящие дополнительные выборы. Об этом парламентарий заявил 24 января на заседании комитета регионального парламента по госстроительству и местному самоуправлению.

«Николай Александрович заявил, что будет развивать производство (Руссу является гендиректором крупной компании „Мостострой-11“ — прим. ред.). Так может он компенсирует расходы на довыборы, которые придется проводить?» — задался вопросом Пискайкин. При этом отставку Руссу члены комитета поддержали единогласно.

О том, что Руссу готовится сдать мандат URA.RU писало в ноябре 2022 года. Окончательное решение о прекращении его полномочий будет принято на общем заседании облдумы 2 февраля. Довыборы на вакантное место в парламенте пройдут в Калининском округе Тюмени, где избирался Руссу, в сентябре.

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Депутат Тюменской облдумы Владимир Пискайкин заявил, что его коллега Николай Руссу, подавший в отставку, должен компенсировать бюджету расходы на предстоящие дополнительные выборы. Об этом парламентарий заявил 24 января на заседании комитета регионального парламента по госстроительству и местному самоуправлению. «Николай Александрович заявил, что будет развивать производство (Руссу является гендиректором крупной компании „Мостострой-11“ — прим. ред.). Так может он компенсирует расходы на довыборы, которые придется проводить?» — задался вопросом Пискайкин. При этом отставку Руссу члены комитета поддержали единогласно. О том, что Руссу готовится сдать мандат URA.RU писало в ноябре 2022 года. Окончательное решение о прекращении его полномочий будет принято на общем заседании облдумы 2 февраля. Довыборы на вакантное место в парламенте пройдут в Калининском округе Тюмени, где избирался Руссу, в сентябре.
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