Пьяный тюменец поджег автомобиль подруги с помощью бензина и зажигалки

Пьяный тюменец поджег автомобиль с помощью бензина и зажигалки

Тюменец поджег иномарку сожительницы из-за ссоры Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Тюменец в состоянии алкогольного опьянения поджег иномарку своей сожительницы из-за ссоры. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

«Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, после ссоры с сожительницей поджег ее автомобиль „Hyndai Solaris“, находившийся во дворе многоквартирного дома в г. Тюмени. Злоумышленник разлил на капот заранее приготовленный в полимерной бутылке автомобильный бензин и поджег с помощью зажигалки, а также бросил воспламенившуюся полимерную бутылку к задней правой части автомобиля», — раскрыла детали прокуратура.

Общий ущерб оценили в 170 тыс. рублей. Заведено уголовное дело, которое будет рассмотрено в Ленинском районном суде.

Ранее URA.RU сообщало о том, как в Тюмени задержали серийного пиромана, который поджигал автомобили. Мужчина сжег три машины в центре города.