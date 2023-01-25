25 января 2023
24 января 2023

Пьяный тюменец поджег автомобиль подруги с помощью бензина и зажигалки

Пьяный тюменец поджег автомобиль с помощью бензина и зажигалки
© Служба новостей «URA.RU»
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Тюменец поджег иномарку сожительницы из-за ссоры Фото:

Тюменец в состоянии алкогольного опьянения поджег иномарку своей сожительницы из-за ссоры. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

«Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, после ссоры с сожительницей поджег ее автомобиль „Hyndai Solaris“, находившийся во дворе многоквартирного дома в г. Тюмени. Злоумышленник разлил на капот заранее приготовленный в полимерной бутылке автомобильный бензин и поджег с помощью зажигалки, а также бросил воспламенившуюся полимерную бутылку к задней правой части автомобиля», — раскрыла детали прокуратура.

Общий ущерб оценили в 170 тыс. рублей. Заведено уголовное дело, которое будет рассмотрено в Ленинском районном суде.

Ранее URA.RU сообщало о том, как в Тюмени задержали серийного пиромана, который поджигал автомобили. Мужчина сжег три машины в центре города.

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Тюменец в состоянии алкогольного опьянения поджег иномарку своей сожительницы из-за ссоры. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Тюменской области. «Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, после ссоры с сожительницей поджег ее автомобиль „Hyndai Solaris“, находившийся во дворе многоквартирного дома в г. Тюмени. Злоумышленник разлил на капот заранее приготовленный в полимерной бутылке автомобильный бензин и поджег с помощью зажигалки, а также бросил воспламенившуюся полимерную бутылку к задней правой части автомобиля», — раскрыла детали прокуратура. Общий ущерб оценили в 170 тыс. рублей. Заведено уголовное дело, которое будет рассмотрено в Ленинском районном суде. Ранее URA.RU сообщало о том, как в Тюмени задержали серийного пиромана, который поджигал автомобили. Мужчина сжег три машины в центре города.
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© Служба новостей «URA.RU»
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