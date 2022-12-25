В Тюмени задержали серийного пиромана, который поджигал автомобили

26 декабря 2022 в 20:23 Размер текста - 17 +

За серию поджогов авто тюменцу грозит до пяти лет лишения свободы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Житель Тюмени сжег три машины на улице 50 лет Октября: одну, чтобы скрыть следы преступления, а вторую и третью просто так. Об этом сообщает издание «МВД Медиа». «В Тюмени задержан 38-летний мужчина. Он подозревается в поджоге сразу трех машин, припаркованных возле домов в районе улицы 50 лет Октября», — сообщает «МВД Медиа» на своем сайте. Первый автомобиль тюменец, будучи пьяным, хотел угнать. Он попытался запустить двигатель с помощью соединения проводов в рулевой колонке, но не смог. Тогда, чтобы скрыть следы преступления, мужчина поджег лежащую в салоне бутылку, а затем наблюдал за пожаром и тем, как его тушат. «Спустя некоторое время подозреваемый припомнил недавний конфликт с соседом и решил предать огню его машину. Поскольку авто обидчика на парковке он не обнаружил, то поджег попавшийся на глаза отечественный внедорожник, подложив под него картонные коробки», — рассказали в «МВД Медиа». Второй автомобиль тоже удалось потушить. На третье преступление тюменец пошел, так как огорчился, что ни один из поджогов не увенчался успехом. Мужчина взял мусор и поджег еще одну машину. Общий ущерб от действий пиромана составил более 100 тысяч рублей. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы, его также могут обвинить в приготовлении к угону. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Житель Тюмени сжег три машины на улице 50 лет Октября: одну, чтобы скрыть следы преступления, а вторую и третью просто так. Об этом сообщает издание «МВД Медиа». «В Тюмени задержан 38-летний мужчина. Он подозревается в поджоге сразу трех машин, припаркованных возле домов в районе улицы 50 лет Октября», — сообщает «МВД Медиа» на своем сайте. Первый автомобиль тюменец, будучи пьяным, хотел угнать. Он попытался запустить двигатель с помощью соединения проводов в рулевой колонке, но не смог. Тогда, чтобы скрыть следы преступления, мужчина поджег лежащую в салоне бутылку, а затем наблюдал за пожаром и тем, как его тушат. «Спустя некоторое время подозреваемый припомнил недавний конфликт с соседом и решил предать огню его машину. Поскольку авто обидчика на парковке он не обнаружил, то поджег попавшийся на глаза отечественный внедорожник, подложив под него картонные коробки», — рассказали в «МВД Медиа». Второй автомобиль тоже удалось потушить. На третье преступление тюменец пошел, так как огорчился, что ни один из поджогов не увенчался успехом. Мужчина взял мусор и поджег еще одну машину. Общий ущерб от действий пиромана составил более 100 тысяч рублей. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы, его также могут обвинить в приготовлении к угону.