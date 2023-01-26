В Кургане сотрудники управления соцзащиты получат двойную зарплату за командировки в ЛДНР

Сотрудники главного управления социальной защиты населения Курганской области будут получать двойную зарплату за командировки в Донецкую и Луганскую Народные Республики, Запорожскую и Херсонскую области. Соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Работникам во время их нахождения в служебных командировках в Донецкой, Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях заработная плата выплачивается в двойном размере. Суточные возмещаются в сумме 8 480 рублей за каждый день нахождения в служебной командировке», — говорится в тексте опубликованного документа. Также управление соцзащиты может выплачивать суммы, за которые не нужно отчитываться.
В данном приказе прописан полный порядок служебных командировок и возмещение расходов сотрудникам, которые не работают на госдолжностях. Указано, что деньги на эти цели будут направлены из областного бюджета.
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Сотрудники главного управления социальной защиты населения Курганской области будут получать двойную зарплату за командировки в Донецкую и Луганскую Народные Республики, Запорожскую и Херсонскую области. Соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Работникам во время их нахождения в служебных командировках в Донецкой, Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях заработная плата выплачивается в двойном размере. Суточные возмещаются в сумме 8 480 рублей за каждый день нахождения в служебной командировке», — говорится в тексте опубликованного документа. Также управление соцзащиты может выплачивать суммы, за которые не нужно отчитываться. В данном приказе прописан полный порядок служебных командировок и возмещение расходов сотрудникам, которые не работают на госдолжностях. Указано, что деньги на эти цели будут направлены из областного бюджета. Ранее URA.RU писало, что в правительстве Курганской области приняли решение о служебных командировках в новые регионы России и возмещении расходов для чиновников. Позже отдельный приказ о служебных командировках выпустили для сотрудников департамента информационной и внутренней политики.