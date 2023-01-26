В Кургане сотрудники управления соцзащиты получат двойную зарплату за командировки в ЛДНР

Сотрудникам курганского управления рассказали о порядке командировок в новые регионы России (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотрудники главного управления социальной защиты населения Курганской области будут получать двойную зарплату за командировки в Донецкую и Луганскую Народные Республики, Запорожскую и Херсонскую области. Соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Работникам во время их нахождения в служебных командировках в Донецкой, Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях заработная плата выплачивается в двойном размере. Суточные возмещаются в сумме 8 480 рублей за каждый день нахождения в служебной командировке», — говорится в тексте опубликованного документа. Также управление соцзащиты может выплачивать суммы, за которые не нужно отчитываться.

В данном приказе прописан полный порядок служебных командировок и возмещение расходов сотрудникам, которые не работают на госдолжностях. Указано, что деньги на эти цели будут направлены из областного бюджета.

Ранее URA.RU писало, что в правительстве Курганской области приняли решение о служебных командировках в новые регионы России и возмещении расходов для чиновников. Позже отдельный приказ о служебных командировках выпустили для сотрудников департамента информационной и внутренней политики.