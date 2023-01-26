Директор элитной школы ЯНАО собирается в отставку. Инсайд

Директор Обдорской гимназии в Салехарде Игорь Овсяник уйдет в отставку

27 января 2023 в 18:49 Размер текста - 17 +

1 февраля Овсяник уходит с должности Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО В Салехарде (ЯНАО) директор Обдорской гимназии Игорь Овсяник собирается в отставку. Как сообщил URA.RU источник в политических кругах, он перейдет на должность в мэрии Салехарда или правительстве. «Директор Обдорской гимназии Игорь Овсяник в скором времени покинет свой пост — с 1 февраля работать там он уже не будет. По неизвестным причинам он решил уйти с должности. Говорят, что он перейдет на должность либо в мэрию Салехарда, либо в правительство», — сообщил агентству инсайдер. В правительство ЯНАО агентство направило запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен.

В Салехарде (ЯНАО) директор Обдорской гимназии Игорь Овсяник собирается в отставку. Как сообщил URA.RU источник в политических кругах, он перейдет на должность в мэрии Салехарда или правительстве. «Директор Обдорской гимназии Игорь Овсяник в скором времени покинет свой пост — с 1 февраля работать там он уже не будет. По неизвестным причинам он решил уйти с должности. Говорят, что он перейдет на должность либо в мэрию Салехарда, либо в правительство», — сообщил агентству инсайдер. В правительство ЯНАО агентство направило запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен.