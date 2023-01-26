26 января 2023

Директор элитной школы ЯНАО собирается в отставку. Инсайд

Директор Обдорской гимназии в Салехарде Игорь Овсяник уйдет в отставку
© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу бывшего замгубернатора Пугина Сергея. Курган, сумка, портфель, сумка с документами
1 февраля Овсяник уходит с должности Фото:
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Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

В Салехарде (ЯНАО) директор Обдорской гимназии Игорь Овсяник собирается в отставку. Как сообщил URA.RU источник в политических кругах, он перейдет на должность в мэрии Салехарда или правительстве.

«Директор Обдорской гимназии Игорь Овсяник в скором времени покинет свой пост — с 1 февраля работать там он уже не будет. По неизвестным причинам он решил уйти с должности. Говорят, что он перейдет на должность либо в мэрию Салехарда, либо в правительство», — сообщил агентству инсайдер.

В правительство ЯНАО агентство направило запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен.

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В Салехарде (ЯНАО) директор Обдорской гимназии Игорь Овсяник собирается в отставку. Как сообщил URA.RU источник в политических кругах, он перейдет на должность в мэрии Салехарда или правительстве. «Директор Обдорской гимназии Игорь Овсяник в скором времени покинет свой пост — с 1 февраля работать там он уже не будет. По неизвестным причинам он решил уйти с должности. Говорят, что он перейдет на должность либо в мэрию Салехарда, либо в правительство», — сообщил агентству инсайдер. В правительство ЯНАО агентство направило запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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