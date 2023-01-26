1 февраля Овсяник уходит с должности
новость из сюжетаПерестановки в мэриях и правительстве ЯНАО
В Салехарде (ЯНАО) директор Обдорской гимназии Игорь Овсяник собирается в отставку. Как сообщил URA.RU источник в политических кругах, он перейдет на должность в мэрии Салехарда или правительстве.
«Директор Обдорской гимназии Игорь Овсяник в скором времени покинет свой пост — с 1 февраля работать там он уже не будет. По неизвестным причинам он решил уйти с должности. Говорят, что он перейдет на должность либо в мэрию Салехарда, либо в правительство», — сообщил агентству инсайдер.
В правительство ЯНАО агентство направило запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен.
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