По словам жителя ЯНАО, продавцы на Ozon публикуют некорректную информацию о товаре

Житель ЯНАО рассказал, как продавцы на Ozon обманывают покупателей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Житель Лабытнанги (ЯНАО) рассказал корреспонденту URA.RU о том, что на маркетплейсе Ozon продавцы намеренно запутывают покупателей в описании товара. По его словам, количество товара на фото и в описании противоречит друг другу.

«Заказал корм для собаки, паштет. На фото была упаковка из 10 маленьких консервов, стоит 593 рубля по скидке. А пришла мне всего одна банка консервы, за 593 рубля. Получается, что они продают штучный товар по цене целой упаковки», — рассказал собеседник агентства на условиях анонимности.

Он уточнил, что описание оформлено мелким шрифтом и не совпадает с фотографией. В службе поддержки Ozon мужчине ответили, что товар доставляется в размере одной единицы «консервной банки» как и указано в описании.

Собеседник также отметил, что после этой ситуации решил проверить этот же товар у других продавцов. «Я нашел точно такой же товар, с той же фотографией и по той же цене [593 рубля], но там была указана стоимость за упаковку. И мелким шрифтом отмечалось, что одна банка консервов стоит 60 рублей», — рассказал мужчина.

Агентство направило запрос в пресс-службу Ozon с просьбой прокомментировать ситуацию и рассказать, проверяется ли информация, написанная в карточке товара, на соответствие с фотографией. На момент публикации ответ получен не был.

Ранее сообщалось, что маркетплейс Wildberries за доставку товаров в ЯНАО будет брать отдельную плату. Ямальцы возмутились из-за стоимости доставки и написали петицию против платной доставки, от которой пострадали не только горожане, но и работники маркетплейса.

Стоимость товара на маркетплейсе Ozon Собеседник агентства URA.RU

Стоимость товара на маркетплейсе Ozon Собеседник агентства URA.RU

Стоимость товара на маркетплейсе Ozon Собеседник агентства URA.RU

Аналогичный товар у другого продавца Собеседник агентства URA.RU