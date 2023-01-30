30 января 2023
29 января 2023
28 января 2023
27 января 2023

Продавцы на Ozon нашли способ, как наживаться на жителях ЯНАО. Скрин

По словам жителя ЯНАО, продавцы на Ozon публикуют некорректную информацию о товаре
© Служба новостей «URA.RU»
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Житель ЯНАО рассказал, как продавцы на Ozon обманывают покупателей Фото:

Житель Лабытнанги (ЯНАО) рассказал корреспонденту URA.RU о том, что на маркетплейсе Ozon продавцы намеренно запутывают покупателей в описании товара. По его словам, количество товара на фото и в описании противоречит друг другу.

«Заказал корм для собаки, паштет. На фото была упаковка из 10 маленьких консервов, стоит 593 рубля по скидке. А пришла мне всего одна банка консервы, за 593 рубля. Получается, что они продают штучный товар по цене целой упаковки», — рассказал собеседник агентства на условиях анонимности.

Он уточнил, что описание оформлено мелким шрифтом и не совпадает с фотографией. В службе поддержки Ozon мужчине ответили, что товар доставляется в размере одной единицы «консервной банки» как и указано в описании.

Собеседник также отметил, что после этой ситуации решил проверить этот же товар у других продавцов. «Я нашел точно такой же товар, с той же фотографией и по той же цене [593 рубля], но там была указана стоимость за упаковку. И мелким шрифтом отмечалось, что одна банка консервов стоит 60 рублей», — рассказал мужчина.

Агентство направило запрос в пресс-службу Ozon с просьбой прокомментировать ситуацию и рассказать, проверяется ли информация, написанная в карточке товара, на соответствие с фотографией. На момент публикации ответ получен не был.

Ранее сообщалось, что маркетплейс Wildberries за доставку товаров в ЯНАО будет брать отдельную плату. Ямальцы возмутились из-за стоимости доставки и написали петицию против платной доставки, от которой пострадали не только горожане, но и работники маркетплейса.

Стоимость товара на маркетплейсе Ozon
Стоимость товара на маркетплейсе Ozon
Стоимость товара на маркетплейсе Ozon
Аналогичный товар у другого продавца
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Житель Лабытнанги (ЯНАО) рассказал корреспонденту URA.RU о том, что на маркетплейсе Ozon продавцы намеренно запутывают покупателей в описании товара. По его словам, количество товара на фото и в описании противоречит друг другу. «Заказал корм для собаки, паштет. На фото была упаковка из 10 маленьких консервов, стоит 593 рубля по скидке. А пришла мне всего одна банка консервы, за 593 рубля. Получается, что они продают штучный товар по цене целой упаковки», — рассказал собеседник агентства на условиях анонимности. Он уточнил, что описание оформлено мелким шрифтом и не совпадает с фотографией. В службе поддержки Ozon мужчине ответили, что товар доставляется в размере одной единицы «консервной банки» как и указано в описании. Собеседник также отметил, что после этой ситуации решил проверить этот же товар у других продавцов. «Я нашел точно такой же товар, с той же фотографией и по той же цене [593 рубля], но там была указана стоимость за упаковку. И мелким шрифтом отмечалось, что одна банка консервов стоит 60 рублей», — рассказал мужчина. Агентство направило запрос в пресс-службу Ozon с просьбой прокомментировать ситуацию и рассказать, проверяется ли информация, написанная в карточке товара, на соответствие с фотографией. На момент публикации ответ получен не был. Ранее сообщалось, что маркетплейс Wildberries за доставку товаров в ЯНАО будет брать отдельную плату. Ямальцы возмутились из-за стоимости доставки и написали петицию против платной доставки, от которой пострадали не только горожане, но и работники маркетплейса.
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