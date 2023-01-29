В центре Кургана из-за аварии на месяц закроют дорогу

В Кургане на месяц будет закрыт участок улицы 1 Мая от дома № 10/7 до пересечения с улицей Коли Мяготина. Причина — авария на коллекторе. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании «Водный Союз».
«На самотечном коллекторе диаметром 600 мм по улице Коли Мяготина в районе магазина „Детский мир“ произошла авария. К ее устранению бригады компании приступят 1 февраля. Из-за этого будет закрыт для движения транспорта участок ул. 1 Мая Завершить работы и открыть дорогу планируется 2 марта», — говорится в сообщении ресурсоснабжающей организации. В «Водном Союзе» уточнили, что на месте аварии установят временную перекачивающую станцию.
Кроме ремонта коллектора, сделают новый канализационный колодец. Курганских водителей просят заранее продумывать маршруты.
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