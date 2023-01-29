29 января 2023
28 января 2023
27 января 2023

В центре Кургана из-за аварии на месяц закроют дорогу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ремонт канализации на улице Куйбышева. Курган , улица куйбышева, ремонт дороги, перекопаная дорога, ремонтные работы
В Кургане месяц будут устранять коммунальную аварию на коллекторе Фото:

В Кургане на месяц будет закрыт участок улицы 1 Мая от дома № 10/7 до пересечения с улицей Коли Мяготина. Причина — авария на коллекторе. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании «Водный Союз».

«На самотечном коллекторе диаметром 600 мм по улице Коли Мяготина в районе магазина „Детский мир“ произошла авария. К ее устранению бригады компании приступят 1 февраля. Из-за этого будет закрыт для движения транспорта участок ул. 1 Мая Завершить работы и открыть дорогу планируется 2 марта», — говорится в сообщении ресурсоснабжающей организации. В «Водном Союзе» уточнили, что на месте аварии установят временную перекачивающую станцию.

Кроме ремонта коллектора, сделают новый канализационный колодец. Курганских водителей просят заранее продумывать маршруты.

Тысячи курганцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Курганистан».

В Кургане на месяц будет закрыт участок улицы 1 Мая от дома № 10/7 до пересечения с улицей Коли Мяготина. Причина — авария на коллекторе. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании «Водный Союз». «На самотечном коллекторе диаметром 600 мм по улице Коли Мяготина в районе магазина „Детский мир“ произошла авария. К ее устранению бригады компании приступят 1 февраля. Из-за этого будет закрыт для движения транспорта участок ул. 1 Мая Завершить работы и открыть дорогу планируется 2 марта», — говорится в сообщении ресурсоснабжающей организации. В «Водном Союзе» уточнили, что на месте аварии установят временную перекачивающую станцию. Кроме ремонта коллектора, сделают новый канализационный колодец. Курганских водителей просят заранее продумывать маршруты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...