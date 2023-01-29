Коллекторы угрожали тюменке из-за кредита, взятого по любви

Кредиторы обещали девушке слить в интернет порочащую ее информацию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Тюменка взяла микрозайм для своего молодого человека, а после того, как он обокрал ее и сбежал, начала получать угрозы от сотрудников микрофинансовой компании. Об этом URA.RU рассказали в службе судебных приставов по Тюменской области.

«Тюменка, познакомившись с молодым человеком, по его просьбе оформила на свое имя микрозайм, около 30 тысяч рублей под 360% годовых. Вскоре после передачи денег молодой человек исчез, прихватив из квартиры девушки ноутбук. А ей начали звонить представители микрофинансовой организации с угрозами», — рассказали URA.RU в пресс-службе УФССП региона.

Безработная тюменка не могла отдавать долг. Из-за этого кредиторы обещали, что выложат в интернет сведения о девушке, которые опорочат ее честь и достоинство. При этом в службе судебных приставов, куда пожаловалась заемщица, нарушений, за которые кредиторов могло наказать УФССП, не нашли. По факту угроз информация была передана в правоохранительные органы.